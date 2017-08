Jeg er for tiden på oppdrag i Vancouver i Canada der skogbranner herjer og har lagt både British Colombia og store deler av det nordvestlige USA under et solid røykteppe. Her er det mange som rammes og befolkningen lengter etter regn og en vindretning som blåser røyken bort. Det offentlige er imidlertid både våkne og ansvarlige – befolkningens velferd følges opp og det legges ned en stor innsats for å beskytte borgerne som rammes.

Mens jeg er her, leser jeg naturligvis ÅA på nett og ser der at Mannen/Veslemannen er fortsatt til bekymring. Senest i går diskuterte jeg dette fenomenet med en av verdens mest kjente og anerkjent eksperter på skråningsstabilitet og han anerkjente forsøkene med å forsøke å utløse skredet ved å pumpe vann inn i sprekkene i formasjonen. La oss håpe noe skjer raskt!

Det som imidlertid opprører meg sterkt er det offentliges totalt manglende evne til å støtte sin egen befolkning når naturen viser seg fra sin vrange side. I parantes bemerkes at Åndalsnes har skapt, og er iferd med å skape seg et navn som et godt sted å bo – nettopp pga spektakulær natur.

Men medaljens bakside er: Beboerne under Mannen/Veslemannen har levd i en særdeles vanskelig situasjon i årevis – delvis også som resultat av unfallenhet fra NVE (les Staten) i forhold til å utløse skredet, f.eks ved tilførsel av vann til formasjonen.

SP politiker Jenny Klinge har tatt et prisverdig og humant initiativ til å rydde opp – men det offentlige rygger åpenbart unna og håper at ting skal løse seg selv. Ministrene Søviknes og Amundsen som ynder å stå frem som «folkets venner» er åpenbart handlingslammet – de synes å være menn av store ord og floskler?

Men: av ÅA ser jeg at Raumas ordfører koste seg med heleminister Høie i sola forleden og jeg sender stafettpinnen videre og anbefaler nå ordføreren til å ta en telefon til sin sin prominente gjest Høie som er mer handligs-orientert: dette handler i særdeleshet om folks helse og velferd og bør åpenbart interessere ministeren.

Videre bør det også være slik i et ansvarlig velferdssamfunn: situasjonen til beboerne under Mannen/Veslemannen må være det offentliges ansvar.

Rydd opp – eller som de sier her borte: «No longer time for talking the talk – now it is time to walk the walk!!»