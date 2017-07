Nei – dette går ikke!

Jeg kan til nød akseptere at jeg ikke lenger får post og aviser i postkassen på lørdager – til tross for at Posten Norge i siste kvartal 2016 gikk med et overskudd 230mill. - men dette kan jeg ikke akseptere:

I juli måned opplever vi i Rauma den største turisttrafikken i løpet av ett år. Mye skjer i et samfunn med 7500 innbyggere fra før, turistskip/Romsdalseggen/Trollstigen. Hva skjer? Jo, Raumas lensmannskontor stenger i hele juli!

Vi opplevde siste helg at når det oppsto bråk fra tilreisende, trafikkuhell med personskade etc., så var de nærmeste politipatruljer – hvis det idet heletatt var noen som kunne komme – på Vestnes og Vågstranda.

Hvis jeg skulle oppleve innbrudd/overfall i mitt eget hjem, så må jeg altså vente 30-40 minutter for at noen fra politiet skal kunne hjelpe meg.

Sikkerhet i lokalsamfunnet er noe av det viktigste jeg venter meg der jeg bor. Nå må Ordfører Hustad og folkevalgte politikere komme på banen og forlange at lensmannskontoret neste år ikke stenges i vår travleste sommermåned som turiststed.