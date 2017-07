Sommertoget på Åndalsnes

Undertegnede har levd utenfor Rauma i mer enn to mannsaldre, men leser ivrig Åndalsnes Avis. Og hver gang imponeres jeg over hvor mange dyktige mennesker som virker i min barndoms rike. Derfor så jeg fram til den dagen sommertoget skulle komme til Åndalsnes. Nå skulle verden få se hva stedet hadde å by på.

Dette var under fjellfestivalen. Da ventet jeg at denne ble presentert på en framifrå måte. Her var det høve til å vise verden hvilket storartet tiltak dette er, ved å legge ut i full bredde hva den har å by på. Her kunne man fortelle at stedet kan by på fjellguider i verdensklasse, at folk har flyttet hit for å leve i denne fjellverden. Noen har etablert tilbud med bolig, utstyr, guiding osv. for å betjene de som kommer. Men denne presentasjonen var heller mager.

Hvor ble det av Tindesenteret?

Hvor ble det av Romsdalseggen? Hvor ble det av stedets stolthet Tindemuseet? Et lite glimt fra klatreveggen uten kommentar. Det finnes mange slike rundt om, og dette kunne vært hvor som helst fra. Hvor finnes historien om grunnlaget for Tindemuseet, arven etter fjellpionéren og legenden Arne Randers Heen? Her ville det vært på sin plass å trekke fram ildsjelen for gjennomføringen av dette prosjektet, herr Husøy. Tindemuseet, denne arkitektoniske perle som er ment å vise at Åndalsnes er landets «Tindehovedstad», ble borte.

Blide barnefjes

Ei jente fikk i oppdrag å vise Åndalsnes i bilder. Det ble noen blide barnefjes, en vanvittig kiosk som ikke beskriver stedet i det hele tatt, en snutt av fotografen inne i en bil og fotografens sokker med en peis som er feilkonstruert og dermed ryker inn. Hva forteller dette om Åndalsnes?

Så kom historien om «Kraftkar». Den har for øvrig vært vist i NRK i eget program før. Men i denne forbindelse var den en rein tilsnikelse. Tingvoll er på Nordmøre, det er langt fra Rauma. Eneste tilknytning er burgeren som de lager i Sødahlhuset. Dette er et utmerket sted for tettstedet, og fikk den eneste skikkelige presentasjonen i hele programmet. Stort bedre var vel ikke presentasjonen av sangeren fra Misund, som heller ikke ligger i Rauma. Bor hun kanskje i Rauma akkurat nå?

Vise hva de har utført?

Å utnevne Sherpafolket til årets fjellgeit og hele den historien var fin. Men hva om man samtidig viste noen bilder av det de har utført nettopp i Rauma, nemlig i begge ender av Romsdalseggen?

I spørrekonkurransen gjaldt et av spørsmålene «Rampestreken». Hvorfor ikke vise et bilde av denne og et som viser utsikten derfra?

Det var mange saker som skuffet meg ved dette programmet. Her kunne vært nevnt mange av kommunens ypperlige bedrifter, med eiere som har sponset det meste av stedets tiltak. Det er mulig at programlederne tok for mye av regien, men jeg spør likevel: Hvor ble det av alle disse personene som jeg har beundret på grunn av det de har greid å gjennomføre gjennom åra?