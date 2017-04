Jeg vil se slippen min

I Romsdals Budstikke av 11. april, kan vi på avisas bakside under RB på tråden med overskriften «Gå inn i nettbanken», lese at det å få oversikt over sin lønn er så enkelt at det er bare å gå inn i nettbanken eller vente på kontoutskrift fra banken.

Jeg ber om at det vises en smule respekt for at det i vårt samfunn enda finnes en god del mennesker som ikke har nettbaserte løsninger. Det er faktisk en stor del av den eldre befolkning som ikke ønsker å ta fatt på denne teknologien. Kontoutskrift fra banken er ingen lønnsslipp. Som alle bør vite, inneholder kontoutskriften bare netto innsatt beløp. Trekk kommer ikke fram av dette.

Til deg hvem du nå enn er, som gjør deg til talsmann for lettvinte løsninger på dette som svært mange opplever som et problem, vil jeg si følgende:

I henhold til Arbeidsmiljøloven, skal alle i Norge som mottar lønn få en forståelig lønnsslipp som dokumenterer brutto lønn, hva som er trukket og netto utbetaling. Med min kunnskap til arbeidslivet, kan jeg lett se for meg hva som hadde skjedd hvis lønnsslippen uteble.

Pensjonister i Norge mottar pensjon (utsatt lønn), hver måned og med den skal det følge dokumentasjon på lik linje med det som skjer i arbeidslivet ellers.

Med din lettvinte løsning, er du med på å skape tapere av svært mange som har vært med å bygge dette landet. Jeg ber deg og andre som tenker på samme måte som deg om de skulle finnes, tenk igjennom hva dere sier. La ikke de mange som ikke har nettbaserte løsninger føle seg som utgått på dato. Det fortjener de ikke. Nei, vis at dere forstår at det overdrevne tempo som det nå legges opp til innenfor digitalisering av tjenester, er et problem for svært mange i vårt samfunn og vil være det i lang tid framover enda. Husk at det neste skritt på teknologiutviklingen kan komme til å ramme deg.

Dette er en sak Pensjonistforbundet skal vinne. Vi gir oss ikke før fornuften har seiret.

Helt til slutt vil jeg understreke at det i denne saka ikke er Nav som skal henges ut. Nav er styrt av det politiske flertall i Norge og får sine direktiver derfra. Hvis ikke dagens politiske flertall ser problemene i denne saka, så må vi skaffe oss et nytt flertall som ser.