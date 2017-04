Vår samfunnssikkerhet er truet

De foreslåtte endringene i forsvarsstrukturen gir bekymringer for tryggheten for landets innbyggere. De siste dagers avsløringer om manglende evne til sikring av objekt er urovekkende og viser at forliket om Langtidsplanen er tuftet på sviktende grunnlag.

Heimevernet (HV) skal reduseres med 7.000 soldater. Dette er soldater som har stått for det territorielle ansvaret. Reduksjonen medfører at avstanden mellom hver enkelt soldat blitt større, og i enkelte områder helt borte. Sammen med Sjøheimevernet (SHV) har HV opprettholdt god kontroll over våre land og kystområder, men etter vedtaket om nedleggelse av Sjøheimevernet og reduksjonene av landheimevernet, vil nå store områder av landet bli uten territoriell overvåking.

Disse 7.000 soldatene er påstått å være «papirsoldater», men er faktisk fullt utstyrte soldater som nå skal avkles og levere inn sine våpen. Disse mannskapene skal fjernes ifra distriktene fra Trøndelag og sørover. Dette medfører en svekkelse av beredskapen, og en svekkelse av totalforsvaret og samhandlingen mellom Fylkesmannen, Politiet, Heimevernet og Sivilforsvaret.

En svekkelse av Totalforsvaret vil medføre redusert utholdenhet over tid ved større kriser. Dette gir mindre trygghet for landets innbyggere, på samme tid som slike handlinger reduserer forsvarsviljen. Dette er på ingen måte betryggende sett i forhold til endringene i klimaet og våtere og mer ekstremt vær, noe som gir større behov for støtte til det sivile samfunnet ved framtidige kriser

Den pågående Landmaktsutredningen (LMU) vil etter det som er kommet fram så langt bli forsøkt holdt budsjettfortrolig. Dermed vil det ikke bli en demokratisk prosess når tidsvinduet for behandling av framtidas forsvar blir sauset sammen med andre budsjettbehandlinger. Forsvarsministeren har uttalt: «Jeg ber derfor om at det legges opp til at offentligheten gis anledning til å følge med på framdrifta i arbeidet og får mulighet til å gi innspill på ulike tema” Dette har så langt ikke rot i virkeligheten.

Man ser at regjeringa går i retning av et mer offensivt forsvar, og i det ser man konturene til et sammenslått hær-HV. Det vil i praksis medføre at Heimevernet, med dets egenart, forsvarsvilje og lokale tilstedeværelse forsvinner. Et lite land som Norge skal ikke gå i en offensiv retning, vi skal opprettholde det defensive og sikre folk og verdier. Heimevernet er folket.

Heimevernet koster lite å drifte, og trekker om lag 3 prosent av forsvarsbudsjettet. For den kostnaden trenes 45.000 soldater med Landheimevern og Sjøheimevern. En reduksjon gir marginal fortjeneste. Til sammenlikning vil en grenader i Hæren koste like mye som å trene et Heimevernsområde på 100 soldater. De som går inn for å svekke Heimevernet for å spare penger forstår ikke konsekvensene for samfunnssikkerheten.

Stopp avvæpningen av Heimevernssoldatene. Oppretthold et Heimevern på minst 45.000 og behold dagens distriktsstruktur.

Terje Holseter

Norske Reserveoffiserers Forbund

NROF Indre Romsdal