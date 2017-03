I lørdagens utgave av Åndalsnes Avis kan vi lese at Peder Gjerstad og Kristoffer Bakke forklarer sin stemmegivning ved nedleggelse av Vågstranda med bakgrunn i overordnede hensyn som rettferdighet og økonomi.

Ja, det er innlysende at dersom man kun legger økonomi til grunn, så er det ikke berekraftig å ha så små skoler som Vågstranda skole. Ikke ved første øyekast i alle fall. Selv om denne skolen er fullt på høyde både pedagogisk og sosialt.

Kommunale tjenester er mer enn bare tall. Hvordan kan man måle bolyst? Tilhørighet? Identitet? Skole i nærmiljøet er ett av flere momenter som fører til bosetting, tilknytning og tilbakeflytting til Rauma. Men vi kan ikke måle det i kroner og øre.

Rådmannen sier vi sparer over 9 millioner på å legge ned Vågstranda. Vel – vi FÅR tilskuddet frå staten til elever i grunnskolealder dette året og neste, altså kr. 1.461.000 for 2017 og kr 2.922.000, totalt kr 4.383.000 for 2018 ifølge rådmannen.

De neste to årene taper vi tilskuddet fra staten, men slipper å bruke ressurser til lærere, så da vil det koste oss kr 1.832.000 pr år å legge ned skolen. Vi sparer likevel penger, fordi vi slipper å lønne lærere – dette tar privatskolene seg av hvis foreldrene velger denne muligheten.

Men lærerjobber er jo også arbeidsplasser? For meg er disse arbeidsplassene også viktige. Arbeid til folk som vil bo i Rauma, som bidrar med skatteinntekter og som utgjør en liten del av tallet 7.503.

Hvis man zoomer ut et hakk – og ser på vår videregående skole, vil jeg utfordre Gjerstad/ Bakke til å komme med sine synspunkter på RVS. Her er det fylkeskommunen som har det økonomiske ansvaret. MEN: Denne skolen er nest minst i Møre og Romsdal. Hva med det sosiale miljøet? Fagmiljøet? Valgmuligheter på studieretninger? Alt dere kritiserer ved små skoler? Ja, det er valgfrihet innen fylket, som i Rauma. Man kan velge andre studiesteder. Men RVS er også den nærmeste for våre 16-åringer. En god læringsinstitusjon, pedagogisk og sosialt. Som grunnskolene i Rauma. RVS er også verdifulle arbeidsplasser. Som skolene i Rauma. Men fortsatt liten, sammenlignet med andre videregående skoler. Hva koster en elevplass på RVS i forhold til en på Romsdal videregående skole i Molde, med over 800 elever? Er det en rettferdig fordeling her? Er det rettferdig at en elev som vil bli elektriker koster mye mer enn en som vil bli lærer?

Jeg spør, fordi jeg ikke vet. For meg er det viktigere at elevene fra Rauma kan bo hjemme til de er ferdige med videregående. At de ikke må pendle til de større skolene, eller må flytte på hybel rett etter at de er ferdige med ungdomsskolen. Selv om en elevplass her sikkert koster mer enn en plass i Molde.

I innlegget står det: «I motsetning til hva vi ofte blir beskyldt for, har vi ikke geografiske eller demografiske preferanser når vi bestemmer oss for hva vi skal stemme i kommunestyret.» - neida, det er ikke sikkert det. Men uansett er vel iallefall Høyre kjent for at stort og sentralt er best. I Rauma er ingenting stort, vi har et vidstrakt bosettingsmønster - enda. Skal vi zoome ut igjen, så er det vel ganske dyrt at det bor folk nord for Trondheim også. Jfr Høyres representant Henning Warloe som vil legge ned distriktene fordi det er så dyrt å drive utkantnorge! «Utkantene er en byrde og en gigantisk kostnad for samfunnet. Hvorfor skal vi ta hele landet i bruk, dersom det er upraktisk, unødvendig og vanvittig dyrt?». Say no more…

Slik jeg ser det, så er dette et utspill som forsøker å rettferdiggjøre at ti representanter hindret en realitetsbehandling av en sak der vedtaket hadde blitt 17 stemmer for å følgje Kjølmoen/ Jensen sitt forslag om å opprettholde Vågstranda skole til Måndalen står ferdig oppgradert.

Heldigvis er det flere som tenker økonomi på andre måter enn forfatterne av dette innlegget. Det vil forhåpentligvis vise seg på kommunestyremøtet den 9. mai.