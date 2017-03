Prioriteringer og preferanser

All pengebruk på eitt område går ut over pengebruk på eit anna område. Det er vår oppgåve som politikarar å finne den rette balansen, etter vårt syn. Og her må vi akseptere at vi kan vere usamde, utan å skulde motparten for å vere uansvarleg. Når det på kommune-styremøtet 14. mars var eit stort fleirtal for å drive Vågstranda skole fram til Måndalen skole var ferdig renovert, så vart dette fleirtalet skulda for å bruke pengar som ikkje var på budsjettet for 2017. Det er rett, men i samme møte sa kommunestyret samrøystes ja til å bruke 1,5 millionar til ei kunstgrasbane, som heller ikkje er på budsjettet for 2017. Både Vågstranda skole og fotballbanen måtte i så fall komme opp under budsjettjusteringane seinare i år.

Debatt: Prioriteringer og Vågstranda skole "I motsetning til hva vi ofte blir beskyldt for, har vi ikke geografiske eller demografiske preferanser når vi bestemmer oss for hva vi skal stemme i kommunestyret."

Det er rett at det kostar meir å drive små skolar pr elev. Skal vi få lik gjennomsnittleg kostnad pr. elev, kan vi berre ha ein einaste skole i Rauma. Heimesjukepleie kostar også meir i utkantane enn på Åndalsnes, både i reisetid og drivstoffutgifter. Men det er heldigvis ingen som seier at heimesjukepleien skal avgrensast av Presthola, Innfjordtunnelen og Grøttør bru.

SV har meint, og meiner enno, at det økonomisk bærekraftige og pedagogisk beste for «Sørsida» og framtida er å ha ein barne- og ungdomskole i Måndalen. Det er vårt primærstandpunkt. Men vi er også opne for kompromissløysingar i ein overgangsperiode, når realitetane ikkje er slik vi ønskjer. Og realiteten er at Måndalen skole ikkje blir styrkt ved å legge ned Vågstanda skole no, for elvane går til begge kantar, til private skolar, og i liten grad til Måndalen. Det er reinspikka høgrepolitikk som gjer dette muleg, med oppretting av privatskolar. Det er dette som har gjort det svært vanskeleg å styre skolepolitikken i Rauma. Og dette er i alle fall ikkje SV-politikk.

Kompromissløysinga, som alle burde kunne akseptere, er at Vågstranda skole får leve til ny/oppgradert skole i Måndalen står klar. Det er fullt lovleg å tenkje litt framover, kva som er det beste for noverande elevar på Vågstranda, for framtidas elevar i Måndalen, for skolestrukturen i Rauma, for økonomien i Rauma og for samhaldet i Rauma.