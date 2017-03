Om å redigere debattinnlegg

I et debattinnlegg i torsdagens avis (16. mars) spør Aage Wold om redaksjonens forhold til å redigere i debattinnlegg. Det gjør han etter at jeg redigerte og forkortet et innlegg fra Dagfinn Wiik i Pensjonistpartiet, som sto på trykk tirsdag 14. mars.

Wold har to spørsmål:

1. Ble det forkortet av plasshensyn?

Svar: Ja. Innlegget var noe for langt for å få inn på den plassen vi hadde til rådighet. Hvis innlegget skulle på trykk i tirsdagsavisa, måtte ett avsnitt kuttes. Og jeg fjernet et avsnitt tidlig i teksten som jeg oppfattet som ikke så vesentlig, og som ikke svekket budskapet i innlegget.

2. Ble det kuttet fordi det etter redaksjonens mening ikke holdt mål innholdsmessig?

Svar: Se svar ovenfor. Og, nei; hvis du antyder at jeg redigerer/forkorter innlegg fordi jeg er uenig i det som står der, gjør jeg selvfølgelig ikke det. Det er viktig at ulike meninger kommer på trykk – også dem vi ikke liker.

Og til slutt: Det virker som om du og jeg er av samme oppfatning om lengden på leserinnlegg; de bør være korte. Da når man fram til enda flere, fordi flere leser de korte- enn de lange innleggene. Og så bidrar det til å gi plass til flere debattskribenter i våre spalter.