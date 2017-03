Ingen oppstart av Møreaksen med regjeringens utkast til NTP

Regjeringen foreslår å sette av 8 mrd til Møreaksen, inkludert forhåndsinnkreving av bompenger på fergene. Men det ligger ikke inne oppstartsbevilgning til Møreaksen i forslaget som ble presentert mandag. Dermed må Møreaksetilhengerene vente i minst fire år, til neste rullering av NTP, før man kan begynne å bruke av pengene.

Vi registrerer at enkeltpolitikere benytter anledningen til å erklære at prosjektet Romsdalsaksen nå må legges dødt. Romsdalsaksen mener å ha bred støtte blant innbyggerene og i transportbransjen for vårt forslag til oversjøisk fjordkryssing. Så sent som forrige uke var samferdselsministeren ute og krevde at Møreaksen må redusere kostnadene. Han gjentok også kravet om at nye stamveger må legges utenfor tettbebyggelsen. Romsdalsaksens løsning imøtekommer begge disse kraven.

For den summen som regjeringen foreslår brukt til Møreaksen kunne en fullfinansert og ferdigstilt selve fjordkryssingen som ligger i Romsdalsaksen forslag, og dette innenfor NTP-perioden. I tillegg får en knyttet Molde og Nordmøre til østlandet via Eksportvegen. Romsdalsaksen tilbyr også en løsning for de myke trafikantene. Romsdalsaksen holdt nylig et informasjonsmøtet med LMG Marin og Geir Kjersem om deres teknologiske løsninger for flytebruer. Etter dette møtet er vi sikrere enn noen gang på at Romsdalsaksen er den beste og mest kostnadseffektive metoden for å krysse Romsdalsfjorden. Romsdalsaksen AS vil derfor jobbe videre for våre løsninger som vi mener gi størst samfunnsnytte for innbyggere i hele Møre og Romsdal.