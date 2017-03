Heltid må være hovedregel

Alle sykepleiere og helsefagarbeidere fortjener å jobbe heltid hvis de ønsker det. Støtt vårt krav om heltidsstilling som hovedregel!

Kvinnedagen ble etablert for å underbygge kvinners rettigheter og støtte opp om allmenn stemmerett for kvinner. Internasjonalt står det igjen store utfordringer for våre søstre. Nasjonalt har vi kommet langt, men ikke lenger enn at vi fremdeles må jobbe hardt for at kvinner i enkelte bransjer skal ansettes i hele stillinger.

Den utbredte deltidskulturen som eksisterer i helse- og omsorgsyrker i dag, er et resultat av en historisk utvikling. På 1930-tallet var det vanlig med arbeidsuker på 70–80 timer i helse- og omsorgsyrkene, og arbeidet var ofte betraktet som et kall. Det var først og fremst de ugifte kvinnene som var yrkesaktive. Arbeidstida ble gradvis redusert på 1950- og 1960-tallet, men fortsatt var det vanlig at pleiepersonell arbeidet fulltid. Etter hvert som det på 1970-tallet ble mer vanlig at sykepleiere og hjelpepleiere/ helsefagarbeidere fortsatte som yrkesaktive etter at de giftet seg og fikk barn, vokste det fram en deltidskultur.

Bakgrunnen er at velferdsordningene ikke var så godt utbygd som i dag. Fødselspermisjonen fram til 1977 var bare 12 uker. Lange ventelister til barnehagene vitnet om at sykepleiere og hjelpepleiere/helsefagarbeidere ønsket å være yrkesaktive. Kort foreldrepermisjon og få barnehageplasser gjorde at mange kvinner som fikk barn på 1970og 1980-tallet, derfor etterspurte deltidsstillinger.

Årsakene til at ansatte i helse- og omsorgsyrker arbeider deltid, er imidlertid endret siden da. Mens sykepleiere og helsefagarbeidere på 1970-tallet etterspurte deltidsstillinger, etterspør de i dag hele stillinger.

Heltidsarbeid er en forutsetning for likestilling og derfor en av de viktigste sakene både for kvinnebevegelsen og fagbevegelsen. Flere ansatte i hele stillinger vil kunne gi bedre kontinuitet og bedre tjenester, samtidig som arbeidsgiverne får utnyttet arbeidskrafta bedre.

I et likestillingsperspektiv er det viktig å etablere en heltidskultur for at ansatte skal få en lønn de kan leve av, og opparbeide bedre pensjon. Det er også viktig for å rekruttere menn. Deltidskultur gir et svakere fagmiljø, dårligere kontinuitet, høy turnover og lite forutsigbarhet.

Siden 2013 har Norsk Sykepleierforbund, Fagforbundet, Delta og KS samarbeidet om tiltak for å fremme heltid i kommunene. Det har blant annet resultert i Heltidserklæringen og at partene gjennom hovedtariffavtalen har forpliktet seg til å legge planer for å redusere deltid i sine kommuner.

Rauma kommune står foran endringer framover, den største for helsepersonell er innflyttingen i helsehuset om under et år. Vi har store forhåpninger om at det plan- og organiseringsarbeidet som gjøres i forkant av innflyttingen også ivaretar det viktige arbeidet med å få til heltidsstillinger for alle som ønsker det.

Gratulerer med kvinnedagen!