Onsdag 01. mars ble det gjort kjent at E 136 Romsdalen er inn på sikker plass i kommende NTP - d.v.s. i første planperioden.

Over 1 milliard skal brukes på nye vei Marstein/Monge/Flatmark, og på strekningen Rødstøl – Stuguflåten kommer etablering av krabbefelt.

Nå må Rauma Kommune kjenne sin besøkelsestid og gå i front sammen med Statens Vegvesen, Grunneiere, brukere og sørge for at alt blir lagt til rette for utbyggingene vil kunne starte så raskt som mulig i planperioden.

Det påhviler nå Rauma Kommune, Grunneiere og Statens Vegvesen et stort ansvar og videreføre planer og reguleringer, slik at storsamfunnet i vår del av landet også får ta del i den store bevillingen som det når er enighet om i Stortinget skal komme E136 Romsdalen til del.