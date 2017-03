Høyring - høyre på kva då?

Vågstranda skule vart lagt ned 15. desember i fjor. I mai skal den leggast ned ein gong til. Lovbestemte formalitetar skal oppfyllast. Og skulesaka skal ut på høyring.

Men med respekt å melde; burde ikkje denne høyringa vore gjennomført før budsjettdebatten i fjor? Eller var det viktigare å få endane i eit budsjett til møtest, enn å vurdere konsekvensar av ei skulenedlegging på Vågstranda?

No fryktar eg denne høyringsprosessen vil bli eit ynkeleg spel for galleriet. For kva meir ønskjer politikarane skal komme fram i denne saka. Dei fekk åtvaringar nok på førehand. Alle politikarane vart meddelte at la dei ned skulen på Vågstranda, sat dei igjen med ei splitta bygd. Elevar ville finne andre læringstader enn raumaskular. Berre 10 av 27 folkevalte oppfatta tydelegvis signalet.

Splittinga er eit faktum. Tyngda av elevar vil kunne ende opp ved friskulane i Vike og Innfjorden. Eit lite mindretal vil finne vegen til den offentlege skulen i Måndalen.

"Protestaksjon". "Foreldre på Vågstranda veit ikkje borna sitt beste". "Dei vil møte seg sjølve i døra". Dette er noko av det enkeltpolitikarar og andre besservitarar har kasta ut av seg. Det blir også ymta frampå om ein indre justis i bygda, kvar no den skulle ha vore forankra.

Kor sårande må det ikkje vere å høyre påstandar som dette. Foreldre, som heile tida har kjempa for det nære, det trygge og det aller beste for sine born, skal nærast bli stempla som uvitande utan å vere i stand til å tenkje eigne born sitt beste.

Foreldre på Vågstranda har mista tilliten til den offenlege raumaskulen, det er grunnen – raumaskulen med politikarar i spissen. Dei orkar ikkje meir opprivande debattar om nedlegging og sentralisering av lokalt skuleverk. Dei søkjer seg dit borna deira kan få vere elevar heile skuletida; ikkje leve på nåde mellom kvar budsjettrunde.

No er det nedleggingskåte politikarar som møtest i dørholet. Sparetiltaket deira har gått fløyten. Men det er ikkje det verste. Born, som har vore saman sidan dei entra barnehagen i eittårsalderen, skal snart rivast ut av det lokale oppvekstsenteret sin trygge famn. Eit godt lærarkollegium blir spreidd for alle vindar. Det er tid for ettertanke; eller burde ha vore det.

Og apropos økonomiske sparetiltak. Heilt fram til debatten i kommunestyret denne for Vågstranda så skjebnesvangre desemberdagen i fjor, vart me tytt øyrene fulle av kor avgjerande viktig det var å gjennomføre sparetiltak der tiltak var mogleg. Vi fekk også høyre at pengar til å oppretthalde skulen på Vågstranda, var det ikkje. Kommunekassa var botnskrapa. Skulle Rauma komme seg ut av Robek-lista, måtte det nedlegging til.

Det blir ingenting av Rauma Naturskule Vågstranda i denne omgang: Anken ble avslått av Udir Styrelederen for den planlagte friskolen: – Vi tar det til etterretning, men det er lov å si at vi er skuffet.

Men det nye året var ikkje mange vekane gamalt, før lynet slo ned. 2016 ga eit rekordstort overskot. Robek-opphaldet skulle bli historie allereie til våren. Tillitvekkjande? Døm sjølv. Burde ikkje kommuneleiinga allereie før sluttdebatten av 2017-budsjettet ha visst korleis 2016 ville ende? Som politikar ville eg følt meg ført bak lyset i denne saka. Det var meir pengar under kasselokket enn argumenta tilsa. Men det passa kanskje ikkje inn? Eg nektar å tru at i løpet av den siste halve månaden av 2016, vart ikkje berre sparekniven betydeleg skjerpa – men også fleire tital uventa millionar kom dalande ned i kommunekassa - nærast i skjul. Men kva veit vel eg om framføring av rekneskap og prognoser.

Også politikarar i Rauma har funne ut at dei i skulesamanheng ikkje lenger har tillit hos folk flest på Sørsida. No undrar dei seg på kva som må til for å gjenopprette tilliten. Nokre har funne ut at mellom 50 og 100 millionar til ei oppgradering av skulen i Måndalen må då vere agn godt nok. Dei snakkar framleis oppglødd om eitt sterkt skulesenter for Sørsida.

Eg spør meg sjølv; eg ventar ikkje å få svar frå andre:

Er ikkje Innfjorden lenger ein del av Sørsida. Trur politikarar at bygda vil gje slepp på friskulen sin; på barnehagen? Trur dei verkeleg at folk på Vågstranda vil sende borna sine til den offentlege skulen i Måndalen, legge vekk mistilliten dei har til dei som styrer raumaskulen, politikarane, berre bygningsmassen blir oppgradert? Har ikkje politikarar fått med seg at dei i Måndalen framleis arbeider for friskule i bygda? Hugsar ikkje politikarane sine eigne ord i argumentrekkja imot friskule på Vågstranda; at ville folk i bygda absolutt sende borna sine til friskular så fanst dei både på Vike og i Innfjorden _ og at det er det foreldre på Vågstranda no gjer?

Høyring, men ikkje bli høyrt. Folk på Vågstranda har etter beste evne prøvd å bli høyrt i denne saka. Og dei kan gjerne gjenta seg sjølve - ta ein verbal repitisjon av konsekvensar kommunestyrevedtaket av 15.12.2016 har ført til. Men som sagt; det er i seinaste laget.

Men når det likevel er klart for høyring, la oss håpe at den inneheld meir enn det. Eit sjølvransakande innspel frå politikarar og kommuneadministrasjon hadde kanskje også gjort seg, slik situasjonen no framstår.

Høyre, eller aldri bli høyrt. Kva er verst? Å ikkje bli høyrt er både frustrerande og sårande. Eg veit det. Det er slik vi på Vågstranda har følt det ei tid, no.

Innfjorden Friskole får elever fra hele Sørsida Fikk 47 søknader Styrelederen sier de ikke kan ta imot alle.

Skal det halde fram også i ettertid ser eg grunn til å spørje meg sjølv; kva er då vitsen med ei høyring?

Er det håp om eit positivt endelikt sett frå både Vågstranda og kommunen si side i denne saka.

Som ein vis mann karakteriserer det som har skjedd i spelet rundt Vågstranda skule: "Dette er prinsipp, ikkje fornuft. Kommunen vel dyraste og dårlegaste løysing - og det med vidåpne auge".

Er det berre ein liten porsjon sanning i utsagnet, bør det vere både tid og rom for ettertanke.