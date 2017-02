Forslag til gjenbruk av Rauma sjukeheim

Hvorfor ikke bygge om sjukeheimen til den gode, gammeldagse aldersheimen etter modell fra seniorhuset? Den kunne hete «Aldersheimen høgt og fritt». Her kunne målgruppen være eldre som er for frisk til sjukeheimsplass, men for utrygg til å bo i egen heim.

Mange eldre i vår kommune er ensomme, og trenger en trygg plass. De trenger da å komme sammen i et koselig og trygt miljø som en aldersheim er.

Jeg stiller spørsmål på om det holder med 90 plasser på helsehuset. Mange eldre stiller seg også det spørsmålet.

Da vil vi få et varmere samfunn noe vi alle ønsker.