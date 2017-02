Ta ansvar for politiske vedtak

Etter de siste par ukers lesing av Åndalsnes Avis, så må jeg si jeg blir forundra over hvordan foreldre på Vågstranda blir omtalt ... Det blir satt spørsmålstegn angående fritt skolevalg. Det settes spørsmålstegn ved om at «foreldre søker barna til Innfjorden for å straffe politikerne»? Det sies like godt at «Foreldre på Vågstranda må begynne å tenke seg om»

Dette er spørsmål som avisa tar opp og det er bra, men det er svara som blir gitt som jeg reagerer på. For det første så har ikke fritt skolevalg noe å gjøre med om at innbyggerne søker seg til et privat alternativ. Innfjorden friskole er et alternativ til den offentlige skole og er tuftet på den kristne formålsparagrafen. Dette står alle fritt til å benytte seg av ... Vågstrendingene har lik rett til å søke seg til et slikt tilbud når dette finnes i kommunen uten å bli «hengt ut» i avisa. Hører ikke et ord om at det er så «fryktelig» at foreldre fra Innfjorden benytter seg av dette tilbudet. Eller at barnehageforeldre i Isfjorden og Åndalsnes benytter seg av et privat tilbud.

Når Rauma kommune valgte å sende et positivt brev til Udir angående opprettelse av Innfjorden friskole, og dette ble en godkjent skole med inntil 70 plasser, så er det vel på sin plass å forlange at vi politikere må forstå følgene av de vedtak som gjøres og ikke begynne å synse om at «foreldre skal straffe politikerne.» Det er jo helt utrulig at noen kan ha så store tanker om seg sjøl. Eller så dårlige tanker om en foreldregruppe at de tror at barna sitt beste kommer i andre rekke. Hvis dette er en utbredt holdning i Høgre, så er jeg bekymret. Ikke bare over politikere som ikke skjønner sine egne vedtak, men mest bekymra at alle signal som har kommet fra Vågstranda sine foreldre, både som enkeltpersoner og fra FAU ikke har blitt lest eller i beste fall skumlest. De har jo ved gjentatte anledninger uttrykt sin bekymring for at eleven skulle bli delt på tre skoler. Foreldrene på Vågstranda vil prøve etter beste evne å få samla elvene på en skole, å for den jobben skal det såes tvil om hensikten. Er ikke foreldre på Vågstranda lydige nok kanskje?

Ja, en stakkar kan rett og slett bli forbanna på deres vegne.

«Foreldrene har tenkt seg om» i denne saka. Men har flertallspolitikeren gjort det samme? Da burde de politikere som stemte for nedleggelse av Vågstranda barneskole ta inn over seg at med dette vedtaket, så blir det ingenting å spare, muligens det stikk motsatte. Flere millioner i nedtrekk i rammeoverføringer fra staten blir vel heller en realitet. Eller er det slik å forstå at det er en tredje part som ikke har makt som skal tenke konsekvenser og ikke de makthavende?

I lys av kommunesammenslåingsprosessen, der Vågstranda søkte fylkesmannen om fradeling med overgang til Vestnes: Over 80 % av innbyggerne skrev under på dette! Noen måneder etterpå svarer flertallspolitikerne med å legge ned Vågstranda barneskole. I stedet for å beholde denne og dermed hadde gitt signal om at kommunen ville satse på Vågstranda som etter Tresfjordbruas åpning nå faktisk har et utvida arbeidsmarked som er midt i blinken for vekst.

Forstå det den som kan ...