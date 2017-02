Lets make Rauma great!

Satt og lyttet til radioen her en dag, der de diskuterte hvorvidt kjøpesentrene er sentrumsdrepere. Og der løsningen var å lovregulere bort kjøpesentrene, slik at man kunne tvinge kundene og butikkene tilbake til et levende sentrum. Hovedargumentene for at kjøpesentrene ikke var bra for folket, var at det var senterledelsen som hadde kommandoen inne på sentrene, og at det der ikke var lov å spise matpakke, røyke og drive dank. Sentrene var ifølge radiodebattantene kjøpemaskiner, som fremtvinger et usunt kjøpepress, og som ikke gir rom for det sosiale livet og friheten man tidligere hadde i et levende sentrum.

Men hva så med sentrum?

Javel, noen av påstandene har utvilsomt rot i virkeligheten. Det er mange tomme butikklokaler, og en påfallende kundemangel i sentrum. Men å tro at man kan lovbestemme at gamle dager skal komme tilbake, det tror jeg er feil. Kjøpesentrene er kommet for å bli, og de forskjellige senterledelsene gjør det som er mest fornuftig for å tiltrekke seg kundene. Store bygninger med masse butikker, rulletrapper, parkeringsplasser, sosiale lommer, aktivitetsavdelinger osv. Alle tips og ønsker fra kundene blir vurdert og utprøvd. Og sentrene blir sakte men sikkert tilpasset og utviklet til det vi som kunder ønsker.

Jeg mener gårdeiere og kommune må sette seg ned og diskutere hva man kan gjøre her. Og man bør ta med seg kundene og beboerne også, og få frem nye kreative ideer. Ideer som gjør sentrum bedre, uten å basere seg på å drepe konkurerende kjøpesentre, enten de ligger på Øran, Moa eller Molde.

Man bør også se på hva kommunen kan gjøre for å tiltrekke seg mer folk, enten det er turister, kunder eller innflyttere. Vi har masse plass her i kommunen til flere innbyggere. Så vi må bare finne ut hvordan vi kan få dem til å flytte hit. Arbeidsplasser, vil mange nevne som første mangelvare. Jo, det er veldig positivt dersom vi får utviklet nye arbeidsplasser innen industri og tilsvarende næringer. Men dette er en svært komplisert oppgave som det er vanskelig å styre. Vi må fortsette å legge til rette industritomter, bygge ut internett og kommunikasjon. Opprette nye boligområder, støtte og utvikle kurs og skoletilbud som kan inspirere og utvikle nye bedrifter og gründere.

Tiltrekker kundegruppe

Men det er ikke bare arbeidsplasser som tiltrekker seg nye innbyggere, det er også hvilke tilbud kommunen har å by på. Bygger man ut billige men gode aldersboliger, gode helsetilbud og aktivitetstilbud til uføre og pensjonister, så tiltrekker man seg en kundegruppe som ikke er avhengige av arbeidsinntekt, men allikevel har kjøpekraft.

Bilvei til Stabbeskaret

Turister er en annen gruppe som ikke er avhengige av lokale arbeidsplasser, men som vil legge igjen masse penger dersom forholdene er tilrettelagt for det. Så hvor er Rauma og Åndalsnes i dag? Romsdalseggen og trappa opp til Nesaksla er eksempler som i de siste årene har vist at selv små grep kan utgjøre store forskjeller. Trollstigen og Trollveggen er andre store trekkplaster som gjør oss til en turistkommune.

Men vi kunne gjort mer. Den gamle turistsjefen, Kjølseth, fremmet en ide om bilvei ut til Stabbeskaret. Et ubetydelig inngrep i naturen, minimale utgifter til vei og parkeringsplass. Eller kanskje man heller skulle bygge en liten jernbane eller trikkeskinne ut dit fra Trollstigen? Jeg er rimelig sikker på at mesteparten av turistene som i dag stanser på Trollstigen, ikke ville dratt videre uten å få med seg turen ut til Stabben. En utkikksrampe som strekte seg ut over Trollveggen ville sette prikken over i-en.

Man kunne også forhandlet seg frem med myndighetene om å lette litt på hoppforbudet fra Trollveggen. En ordning der de som ville utføre basehopp kunne gjøre det i en begrenset og kontrollert periode. Der kommunen og hopperne hadde et spleiselag som kunne dekke utgiftene til redningshelikopter og klatrelag i tilfelle ulykken skulle være ute. Hoppuka i Trollveggen ville helt sikkert tiltrekke seg en masse utøvere og store mengder med tilreisende beskuere. Alle med behov for overnatting, mat osv.

Det har også vært søkt om å opprette Zipline i selve Trollstigen. Hvorfor ikke? Dersom aktøren tilpasser arrangemanget, slik at det fyller nødvendige sikkerhetskrav. En slik line ville la turistene få oppleve litt av den samme følelsen som basehopperne som svever forbi har enerett på i dag, og en enkelt vaier i et ellers utbygd område, det kan man ikke hevde er noe stort inngrep i naturen.

Nesaksla allemannseie

Nesaksla har blitt litt mer allemannseie etter at trappa kom, men fortsatt stenger vi ute de som ikke har helse til å gå opp og ned selv. Gondolbanen burde vært på plass for lenge siden, med en tilhørende utkikksplass og resturant på toppen.

Men tilbake til sentrum, tomme lokaler og manglende kunder. Hva kan vi gjøre her? Mitt forslag er å erklære sentrum som et handelssentrum, stenge Gamle Romsdalsvegen for biltrafikk fra Vitus apotek og ned til Coop. Sette opp stålsøyler og bærebjelker for et tak med helling ned til vinmonopolet, slik at snø og regnvann vil gli ned og ut i sjøen. En tilsvarende ordning med tak over rådhusplassen og ned over dagens gågate og ut over vøra, slik at snø og vann renner ut i sjøen der. Taket bør konstrueres med mer eller mindre gjennomsiktige plater som slipper inn lys.

Som et ekstra kuriøst tiltak for å tiltrekke seg flere turister og ekstremsportutøvere, så kunne man lage en vannsklie fra rådhustaket og ned til Vøra.

Under taket kunne man ordne med handlevogner som var felles for alle butikkene i sentrum. Sosiale arenaer med kafeer og serveringssteder, en scene på rådhusplassen for underholdning, stand up politikere og komikere, danseopptredener osv.

Utvendig klatrevegg

Tindesenteret burde få minst en utvendig klatrevegg, slik at folk i sentrum hadde et minimum av underholdning, og de klatrevillige hadde litt mere realistiske forhold for treningen sin.

Realskolebygget burde gjøres om til krigsmuseum. Bygget i seg selv er et krigsminnesmerke. Man bør forhandle seg frem med NSB, slik at man får flyttet stasjonsområdet til området før den øverste broa. Parkeringshus mellom bruene og heis ned til den nye jernbanestasjonen. Dette ville frigjøre hele jernbaneområdet til ny sentrumsbebyggelse. Man burde også kjempe for å få til en bedre kommunikasjon til og fra kommunen. Langfjordstunnellen eller broa, utbedring av veiene ut til Sunnmøre og opp Romsdalen er på tur, så man burde kansje blåse liv i ideen med å bore hull i Grøvdalen og få knyttet seg nærmere til Eikesdalen og Eidsvåg. En busstur for cruiseturistene gjennom Grøvdalen og inn til Eikesdalen ville bli en populær vinn-vinntur for alle parter. Handelslekkasjen fra Eidsvåg og tettstedene lenger nord til Rauma ville øke.

Jo villere, dess bedre

Dette er noen av de tingene man kunne gjøre for å få liv i sentrum og kommunen som helhet, og jeg er sikker på at det finnes massevis av kreative personer i kommunen, som kan komme med masse nye ideer. Dess villere og mere spektakulære ideene er, dess mer oppmerksomhet og større turistappell vil de ha. Så dersom de kan realiseres, og ikke koster for mye, så vil de være med på å redde sentrum og styrke kommunen.

Vi må bare sørge for at de negative surmulerne som mener alt var bedre i gamle dager, og at man burde forby alt nytt, ikke får dominere. Vi bør også være på vakt mot naturegoister som mener de skal ha enerett på all natur, og motarbeider alle tiltak som kan bedre tilgjengeligheten for allmennheten. Uberørt natur har vi masser av, og de få områdene som allerede er helt eller delvis utbygd som turistattraksjoner, bør vi være litt mere villige til å la alle få nyte godt av.