Ikke la oss vente lenge på to ferjer

Det er dessverre fortsatt uklart når ei ekstra ferje kan være permanent på plass på Langfjorden på sambandet Sølsnes-Åfarnes. De siste signalene er at den tidligst er i drift fra sommeren. Vi håper det ikke går lengre tid og ber fylkeskommunen, Statens vegvesen og Fjord 1 bidra til å prioritere sambandet.

Samferdselsutvalget vedtok mandag i forrige uke å løse ut opsjonen om ei toferjeløsning over Langfjorden. Samtidig ble det bestemt å øke prisene med to takstsoner for å finansiere ordningen. Prisøkningen er beregnet å gi 10,5 millioner kroner i merinntekter. Ei ekstra ferje vil koste fylkeskommunen 11,5 millioner kroner.

Prisene på ferja skal øke med to takstsoner. Pris på personbil øker fra 87 til 102 kroner, voksen fra 35 til 38 kroner. Prisen for de lengste vogntogene øker fra 781 til 862 kroner.

Ideen om å øke takstene kom fra Langfjordforbindelsen AS, som har jobbet kreativt, målrettet og effektivt for å gi reisende et bedre rutetilbud over fjorden.

Sølsnes-Åfarnes er ett av de mest trafikkerte fylkesvegsambandene i Møre og Romsdal. Trafikken er så høg, og har over år tiltatt, at ei toferjeløsning har presset seg fram. Også den kontraktsfestede toferjeløsninga om sommeren fra 15. juni til 28. august har en vært nødt til å utvide. I fjor gikk den fra 13. juni til 11. september. Trafikkutviklingen viser at det derfor er helt på sin plass at fylkespolitikerne nå prioriterer Langfjorden.

Fjord 1 har kontraktsfestet at de kan bruke inntil ett år på å igangsette ei toferjeløsning, når fylkeskommunen løser ut opsjonen. Og vi må vise forståelse for at de trenger noen måneder til å få på plass både ferje og mannskap. Men vi håper likevel at den permanente toferjeløsninga er i gang når sommersesongen er over ved månedsskiftet august/september.