Svar til Svein Kroken: Såre punkt og ømme tær

Først, vi ønsket ikke en skriftlig feide med Svein Kroken om reiselivsorganisering. Tvert imot, vi ønsker at reiselivet i Rauma skal oppnå best mulig resultater. Med all respekt å melde, når Kroken hevder at det er best for Rauma å stå alene, så er det vår plikt å påpeke at det ikke medfører riktighet. Det gjør det ikke til et sårt punkt.

Grunnene til det skal vi ikke gjenta, men vi kan sitere Kristian Jørgensen, Administrerende Direktør i Fjord Norge, som sier at ” Etter at Rauma ble en del av NordVest har denne delen av destinasjonen og NordVest som helhet klart å sette dagsorden både nasjonalt og internasjonalt på en mye mer kraftfull måte enn tidligere. I dag er NordVest en premissgiver for hva Fjord Norge skal gjøre, før var det ikke slik. Alternativet blir en retur til der Rauma var før; isolasjon og usynlighet, der hensynet til seg selv er viktigere enn hensynet til hva næringen virkelig trenger for å vinne de lønnsomme internasjonale kundene fremover - hele året.”.

Kroken reagerer på at det er to forfattere som undertegner. For ordens skyld, det henger sammen med at jeg, Roar Harsvik, er delvis sykemeldt, og at Torunn Dyrkorn har overtatt en del av ansvarsområdene mine.

Hvis tittelen var sårende for Kroken så beklager vi det. Respekten for hva Kroken har fått til som reiselivsaktør er naturlig nok stor, men han må samtidig tåle å bli sagt imot. Poenget var at jo mindre et destinasjonsselskap er, jo mindre markedseffekt får næringen ut av det. Tenker man for smått, så bli resultatet deretter. Tenk heller større, og vær med på å utnytte de mulighetene som det gir. Kan samarbeidet med Rauma bli enda bedre? Helt sikkert, begge veier. Vi er overbevist om at både RRH og Visit Nordvest bare har sett starten av et fruktbart samarbeid. Styreleder i RRH har også understreket at de har tro på samarbeidsmodellen.

Når det gjelder Geiranger så er ikke Kroken alene om å undres over hvordan Møre og Romsdal fylkeskommune kunne gå så på tvers av nasjonale retningslinjer. Det får bli opp til fylkeskommunen å forklare. Produktutviklingsarbeid kan gjerne skje lokalt der det er ressurser og kompetanse til det. Men markedsarbeidet må for all del ikke plasseres hos små og økonomisk svake selskaper. Da blir resultatene som Kristian Jørgensen beskriver.

Til slutt, Rauma er heldige som har et oppegående reiselivslag som RRH som kan samordne aktiviteter og aktører i Rauma. Det arbeidet som er nedlagt gjennom årtider av lokale krefter i Rauma, har ført til et sterkt reiselivsmiljø, som igjen er en stor fordel for oss når vi jobber med en så markant reiselivskommune som Rauma. Vi ser fram til et fruktbart samarbeid med både RRH, Svein Kroken, og de andre reiselivsaktørene i Rauma.

Roar Harsvik, Reiselivsdirektør.

Torunn Dyrkorn, Ass. Reiselivsdirektør.

Visit Nordmøre og Romsdal AS