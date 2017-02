Reiselivsutvikling som går for sakte

Rauma har hatt besøk av konsulent og reiselivsutvikler Børre Berglund, invitert av rådmannen til å diskutere den videre reiselivsutvikling i kommunen. Børre Berglund har tidligere vært sentral i utviklingen av masterplan for reiseliv og kjenner ifølge ham selv Rauma godt.

I et intervju med ÅA 09.02.17 summerer han opp hva som har vært bra innenfor reiselivsutvikling ( Tindesenter, forskjønning av sentrum og gode linker mellom kommunen, næringa og Visit Nordvest), men følger raskt opp med et men- det har gått for sakte. Så på spørsmål fra journalisten om hvorfor det har gått for sakte, blir svaret vagere og kjennskapet til Rauma dårligere, men antyder at « mange er nok opptatt med sitt og fellesprosjektene kommer litt på siden». Jeg har alltid tenkt at de gode spørsmålene må komme før de gode svarene.

Og dette mener jeg er et grunnleggende og sentralt spørsmål: Hvorfor går det for sakte her i Rauma? For ifølge Berglund er det så mange muligheter og så mange naturressurser her i Rauma. Kanskje er det her konsulent Berglund skulle ha vært engasjert i et forsøk på å finne de de gode svar i samarbeid med lokale og regionale aktører? Kan det være at utenfraøyne ser andre svar og forhold enn det en ser ( eller ikke ser) med egne øyner?

Men jeg ser signal om en ny dynamikk i rådmannens svar i samme avisartikkel: « Vi må få fart i fellesinnsatsen, vi må samordne, prioritere og ansvarliggjøre». Slik jeg ser det har kommunen siden masterplan for reiseliv ble vedtatt i 2015 på en måte «kjøpt seg fri» for engasjement i reiselivsutvikling ved å bevilge 1 million kroner årlig til Nordveggen til å forestå en slik utvikling. (Outsourcing om en skal bruke et fint uttrykk). Når denne millionen nå er stoppet, tolker jeg det slik at eierskapet til reiselivsutvikling er tatt tilbake og nye tider er på gang. Absolutt interessant.

Men jeg tenker fortsatt: hopp ikke bukk over spørsmålet-hvorfor har det gått for sakte?

Og bare for å si det til slutt. Jeg har ikke svarene, « jeg spørger kun» som Ibsen sa.