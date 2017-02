Tilsvar til Harsvik og Dyrkorn

Tilsvar til forfatterne Roar Harsvik og Torunn Dyrkorn vedrørende svar til Svein Kroken.

Jeg skjønner at jeg har truffet et ømt punkt når Vist Nordvest mobiliserer 2 forfattere til utferdige svarbrev til undertegnede. Mitt leserinnlegg hadde tittelen «Organiseringen av reiselivet i Rauma» – dette med utgangspunkt i at Rauma kommune ser på en omorganiseringen av reiselivet i kommunen. Hovedinnholdet går noe på historikken i Åndalsnes og Romsdal Reiselivslag, nå Romsdal Reiseliv og Handel SA og hvordan jeg tror fremtidig organisering kan være best ved å legge alt reiselivsarbeidet til Romsdal Reiseliv og Handel SA. I tillegg kommer jeg med en sterk oppfordring til å ha en fast kurs i tiden fremover, slik at vi ikke sliter ut våre ansatte og tillitsvalgt i styre og utvalg. Dette er tillitsvalgte som har en normal jobb i tillegg til sine tillitsverv. På slutten av mitt innlegg hadde jeg tatt med at Rauma kommune kunne tenke større og se på muligheten om å kunne gjøre Åndalsnes/Rauma til en egen destinasjon.

Som kjent er saklige diskusjoner og løsninger som bringer verden fremover, der vi omtaler hverandre med respekt. Tittelen i svarbrevet «små tanker gir små resultat» står for de to forfatterne sin regning. Jeg er overbevist om at Rauma ikke har noe beklage i sin reiselivssatsing overfor våre samarbeidsparter.

Forfatterne av svarbrevet har gjort seg flid med brevet og kommer med flere velkjente og gode argumenter i sitt svarbrev, det skal de ha. Forfatterne viser til kjøttvekta, nå er det ikke bestandig at kjøttvekta bestemmer, se til destinasjon Geirangerfjord, den minste av våre destinasjoner, som har gått fra en liten, til en enda mindre destinasjon, dette er vinneren, ingen har flere cruisebåter og besøkene enn destinasjon Geiranger. De har økning på alle fronter, enten turisten kommer landbasert og eller på sjø. Destinasjon Geirangerfjord fikk i møte 06. september tildelt NOK 1.44 mill. kroner til et treårig prosjekt for utvikling av ny modell for destinasjonsselskap, med kjerneverdiene produktutvikling, reisemålsutvikling og mersalg.

Åndalsnes/Rauma har en rekke unike naturbaserte attraksjoner, som forfatterne skriver, vi har indrefileten, det samme har Geiranger, vi kan på hvert vårt vis bidra til at turistene besøker andre steder, byer og flere attraksjoner i vårt fylke og dermed bidra til en større verdiskapning i hele fylket. Rauma har vært og vil også i fremtiden være en attraktiv samarbeidsparter for alle reiselivsinteresser.

Åndalsnes 18. februar

Svein Kroken