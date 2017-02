Små tanker gir små resultat

I leserinnlegg tar Svein Kroken til orde for at Rauma oppretter et eget destinasjonsselskap. Det vil skade reiselivet i Rauma om man tenker så smått. Det er mange grunner til dette. Her er de viktigste.

1. Kjøttvekta. Et lite destinasjonsselskap som kun består av reiselivsbedriftene i en kommune vil ikke kunne nå opp i markedsarbeidet som Fjord Norge og Innovasjon Norge gjør, hverken i forhold til økonomi eller synlighet. Nettopp av denne grunnen gis det også sterke føringer fra sentrale myndigheter, som ønsker at det skal bli færre og mer økonomisk robuste destinasjonsselskaper i Norge, ikke flere og mindre selskap. Visit Nordmøre og Romsdal er et resultat av dette, med 19 medlemskommuner. Vi har fått sterk støtte i sammenslåingsprosessen, og har blitt dratt fram som et eksempel til etterfølgelse hos Nærings og Fiskeridepartementet. Disse nasjonale føringene er også noe som Innovasjon Norge og Møre og Romsdal fylkeskommune må forholde seg til når det gjelder ulike former for prosjekttilskudd. Et kommunalt destinasjonsselskap vil stå mye svakere enn et regionalt destinasjonsselskap

2. Samarbeid. Møre og Romsdal Reiseliv er et samarbeidsorgan som mottar markedsmidler fra fylkeskommunen og de store destinasjonsselskapene i fylket. Disse brukes på felles markedsaktiviteter. Et lite kommunalt destinasjonsselskap fra Rauma vil ikke kunne være en del av et slikt samarbeid. Økonomien vil bli en utfordring, og det går dessuten på tvers av nasjonale føringer om at vi skal ha robuste, regionale destinasjonsselskap.

3. Rauma kommune ser at effekten av å samarbeide, og å samle kreftene i et større selskap, er mer formålstjenlig. Derfor går de inn med kommunale midler til Visit Nordmøre og Romsdal, sammen med 18 andre kommuner. Det blir det økonomiske muskler av. Det motsatte, fragmentering av reiselivsmidlene vil kunne medføre at kommunene trekker støtten til reiselivsutvikling og – markedsføring. Det vil skade næringen i Nordmøre og Romsdal.

4. Samarbeid fungerer. Visit Nordmøre og Romsdal har allerede et innarbeidet samarbeid med Romsdal Reiseliv og Handel. RRH bidrar på vegne av sine medlemmer inn i Visit Nordmøre og Romsdal. Det gir RRH sine medlemmer tilgang til markedsaktiviteter som vi kjører sammen med Innovasjon Norge og Fjord Norge. RRH er en viktig lokal samarbeidspartner for oss, med sin kompetanse, sin lokalkunnskap og sitt lokale nettverk. Det gir også muligheter til å søke på prosjekt sammen, til Innovasjon Norge og Møre og Romsdal Fylkeskommune. Og sist men ikke minst, det gir Rauma anledning til å bli sett på som en del av en sterk region med sterke nasjonale reiselivsfyrtårn som Trollstigen, Romsdalseggen, Atlanterhavsvegen og mye, mye mer. Turistene kommer ikke kun for å se Trollstigen. De aller aller fleste er på rundreise for å oppleve Norges turistperler. Da holder det ikke å markedsføre seg alene. Turistene ser ikke kommunegrenser. Tenk større. Vær en del av en større, slagkraftig og attraktiv region, og utnytt heller de mulighetene som det gir.

Jeg håper og tror at det gode samarbeidet med Romsdal Reiseliv og Handel kan fortsette i det gode sporet som vi er i. Vi ønsker det. For oss i Visit Nordmøre og Romsdal er Rauma med reiselivsbedriftene og reiselivsproduktene i Rauma indrefileten av Visit Nordvest satsingen. Sammen oppnår vi uendelig mye mer enn hver for oss. Slik er det i de fleste sammenhenger, Tenk større, tenk samarbeid. Det gir større resultat enn det motsatte. Jeg vil minne om at reiseliv er en av de hurtigst voksende næringer i Norge. Skal vi skusle bort muligheten for at Nordmøre og Romsdal tar sin del av veksten ved å tenke for smått, og bli oss selv nærmest? Svaret på det gir seg selv. Vi må heller samarbeide tettere, og spille hverandre gode. Vi i Visit Nordmøre og Romsdal ser fram til et tett og godt samarbeid med Romsdal Reiseliv og Handel og Rauma kommune i tiden framover.

Visit Nordmøre og Romsdal AS

Roar Harsvik, reiselivsdirektør

Torunn Dyrkorn, ass. reiselivsdirektør