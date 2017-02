Eksportvegen E-136 må inn på NTP 2018 - 2029

Dette er overskriften på et resolusjonsforslag som Rauma Sp vil prøve å få vedtatt på Senterpartiets fylkesårsmøte 18. og 19. februar i Geiranger. En slik resolusjon har ikke all verdens tyngde i den offentlige prosessen rundt NTP, men det er viktig at alle presser på for å få både eget parti og departementet fokusert på denne viktige hovedfatsåren. Stadig nye prestisjeprosjekter dukker opp, og E-136 kommer ikke ut av dødvannet.

Raumas delegasjon til fylkesårsmøtet er: Magnhild Vik, Ellinor T. Solheim, Kristoffer Dahle og Torbjørn Rødstøl.

Resolusjonsteksten:

«E-136 er den viktigste øst vest forbindelsen for det tunge næringslivet i store deler av Møre og Romsdal. Denne hovedpulsåren er dessverre ikke stabil nok for næringslivet, på grunn av manglende oppgradering på kortere og lengre strekninger. Romsdalen er den strekningen som gir størst trafikkavviklingsproblem i fylket. Stengt veg i Romsdalen i perioder pga. ras og bilberging, påfører næringslivet vårt i et normalår ekstra kostnader på 22 mill (2014 kr).

Dette gjør næringslivet mindre konkurransedyktig i forhold til andre områder i inn og utland. Bedriftenes lager av råvarer og ferdige produkter, er i dag de knapt 500 tunge kjøretøyene som trafikkerer denne vegen pr. døgn. Lastebilnæringen fortviler over forholdene for sine medlemmer, og lokalsamfunn langs vegen lider av at denne hovedfartsåren på langt nær er tilpasset dagens årsdøgntrafikk på 1660 kjøretøy. En økende turisttrafikk, samt at godstrafikken på jernbane er under sterkt press, er elementer som forsterker behovet.

Eksportvegen E-136 må inn på NTP, med gjennomføring tidlig i perioden. Det er viktig å se trafikkåren i sin helhet, og at det er kontinuitet i arbeidet med at store og små hindringer elimineres. Vi må få forutsigbare forhold og regularitet for alle som er avhengige av denne livsviktige trafikkåren.»