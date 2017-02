Bønn til våre folkevalgte

Ikke legg ned Rauma Sjukeheim Isfjorden før framtidig behov synes klarere.

Dette er bønnen jeg har til våre folkevalgte. Jeg har vært så heldig å være frivillig sammen med alltid engasjerte Geir Larsen gjennom Rauma Frivilligsentral i to år nå og det har vært en sann glede. Vi går tur med demente og det er veldig spennende og lærerikt.

De ansatte er englene blant oss i samfunnet og fortjener respekt for jobben de gjør, de vil våre eldre en trygg å god alderdom ved livets slutt.

Vi må huske at vi alle har en mor og far, eller har hatt en mor og far som vi er så uendelig glade i. Det skaper bare misnøye og konflikter hvis denne sentrale samfunnsoppgave nedprioriteres

Rauma blir fattigere som samfunn ved å legge ned den naturskjønne Rauma Sjukeheim Isfjorden.