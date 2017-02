La Romsdal Reiseliv og Handel overta styringen

Ingen annen næring som jeg kjenner til er «offer» for omorganiseringer som reiselivsnæringen er råket av både nasjonalt, fylkesnivå og kommune nivå.

Dette er omorganiseringer som sliter ut ansatte, styre og tillitsvalgte i reiselivsnæringen i Rauma.

Åndalsnes og Romsdal Reiselivslag, nå Romsdal Reiseliv og Handel SA, har hatt en modell der næringa deltar med sin del av driften og kommunen med tilskudd til sin del av driften, av reiselivet i kommunen. Dette har vært en suksess oppskrift i mer enn 40 år som våre naboer har misunt oss.

For tre år tilbake valgte Rauma kommune å legge reiselivet under Nordveggen, som skulle være den som skulle utvikle nye reiselivsprodukter i vår kommune.

Samtidig ble bidraget Åndalsnes og Romsdal Reiselivslag hadde mottatt i en «mannsalder» tatt bort. For et bidrag på 1 mill pr. år skulle Nordveggen ut av en liste på 20 nye reiselivsprodukter hvert år komme opp med et nytt reiselivsprodukt.

Mange innen reiselivsnæringen ble noe forundret av denne endringen.

Styret i Åndalsnes og Romsdal Reiselivslaget med leder og ansatt i spissen sitter med årelang kompetanse og erfaring, som tydeligvis ikke var tilstrekkelig.

Nå kan det se ut for at Rauma kommune etter tre år, vil trekke reiselivs arbeidet ut av Nordveggen, og finne nye måter og organisere reiselivsnæringen i vår kommune, som gir bedre og raskere resultat for næringa.

Løsningen er nærliggende, Romsdal Reiseliv og Handel SA, som i treårsperioden, har tenkt nytt og kommet opp med flere kreative løsninger, er et utmerket talerør og en god aktør for utviklingen av næringa, tross store endringer i sine rammevilkår de siste 3 åra.

Jeg ville lagt all styring og ledelse av reiselivsnæringen tilbake og under Romsdal Reiseliv og Handel SA, kommunen tar sete, gjerne flere i styret og restarter det gode samarbeidet.

Videre bør kommunen og reiselivet tenkt større og staket ut kursen og gjøre Åndalsnes/Rauma til en egen destinasjon med eget destinasjonsselskap.

Dette begrunner jeg med at Åndalsnes/Rauma sitter på indrefilen i reiselivsprodukter, jeg nevner noen få Trollstigen, Trollveggen, Raumabanen, Romsdalseggen, et utall av merkete fjellturer og et stort antall cruisebåt anløp. Til sommeren kommer Via Ferrata som blir en ny attraksjon som vil trekke enda flere til vår kommune.

Ved å danne et eget destinasjonsselskap vil Rauma kunne spisse sin egen markedsføring av alle våre produkt, gjennom tilknytning til Fjord Norge vil vi nå ut og kunne tiltre virkemiddelapparatet for prosjektmidler o.s.v.

Vi vil nå mer direkte ut, istedenfor for å gå omveger.

Det har i alle vårt vilje til i næringa å delta og yte etter evne i forskjellige prosjekt i Rauma, nå sist har flere aktører lagt inn ekstra midler til å spisse markedsføringen av cruisebåt anløp til Åndalsnes. Det er satt klare mål i satsingen og med den innsatsen som ytes fra Romsdal Reiseliv og Handel vil målene kunne passeres.

Som kjent er det utarbeidet en liste med 20 prioriteringer over nye reiselivs opplevelser, denne lista bør kuttes ned til 3, og disse 3 prioriteringer bør kunne være slik at de kan gjennomføres i løpet av de to til tre neste åra.

Lykke til!