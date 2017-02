Debattklima i Rauma

Oberst Jacob Thode Ræder ble født i 1798 på det som i dag er Åndalsnes. I sine erindringer skrev Ræder at «Iblandt Omegnens Beboere gaves der faa, hvis Cultur steeg over det allersimpleste»

Vi som mener at omegnen har blitt bedre på 200 år, fikk en nedtur forrige uke. Et leserinnlegg sammenliknet ordføreren med Komiske Ali. Og når redaktøren samme dag tok pennen fatt for å gi leserinnlegget ytterligere oppmerksomhet, så kan man tenke tanken at «der sandelig gives faa» også i dag.

Sammenlikningen med Komiske Ali ligger et sted mellom falsk analogi og personangrep. Begge deler er logiske feil som har hatt et navn siden antikken. Det er lett å forstå at ordføreren ikke vil ha en dialog på et slikt grunnlag. Det er vanskeligere å forstå redaktøren.

En gang hadde ÅA debatter som var morsomme å delta i og givende å lese, spesielt på nett. Avisa hadde en redaksjon som stilte krav til saklighet og var tydelig overfor debattantene. I dag, når en diskusjon truer med å ta fyr, får jeg et bilde på netthinna av lokalavisa som iler til med tennvæske og lighter.