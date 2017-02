Hva vet ordføreren om teknologien?

I et intervju med Romsdals Budstikke spår Raumas ordfører Lars Olav Hustad at det vil ta minst 20 år før det kan bygges bru over Langfjorden. Samtidig går ordføreren til det drastiske skritt å beklage at den lenge omstridte undersjøiske tunnelen under Langfjorden, ikke ble bygget. Langfjordtunnelen var et katastrofeprosjekt, som ble skrinlagt i 2014. En ordfører som tomler med slike tanker, får en besnærende likhet med den berømte informasjonsmann i Irak, den Komiske Ali.

Hva vet egentlig ordføreren i Rauma om den moderne teknologi for flytebruer i Norge? Trolig ingen verdens ting, til tross for at vi har to vellykkede flytebruer i Norge. Flytebrua over Bergsøysundet, som ble åpnet i 1992, som del av Krifast, er et så vellykket prosjekt at det har fått flere priser, og er nå fredet av riksantikvaren. Nordhordlandsbrua, en lengre flytebru som ble åpnet i 1994, er også et vellykket veiprosjekt. Så flytebruer er ikke noe nytt fenomen i Norge.

Revolusjonerende utvikling

Det nye nå er at vi står overfor en revolusjonerende utvikling i konstruksjoner av nye flytebruer. Statens vegvesen har mange dyktige ingeniører som er tett inne i dette utviklingsarbeidet, der bl.a. også fageksperter ved NTNU i Trondheim og representanter for offshoreindustrien er med. Det er ikke minst gode erfaringer fra norsk offshore som nå kommer til god nytte i den nye teknologi for flytebruer.

Så er spørsmålet, når og hvor raskt kan slike prosjekter realiseres. Vegvesenets representant antyder i intervju med RB en 10-årsperiode, regionsjef i E39 Olav Ellevset sa i et intervju med Åndalsnes Avis for ca ett år siden, at bru over Langfjorden kunne realiseres i løpet av fem år. Han er trolig den ingeniøren i dag som sitter med den beste kunnskapen. Intervjuet i ÅA fikk da også et oppslag over hele førstesiden.

Så kommer Rauma-ordføreren og sier at det vil ta minst 20 år! Og samtidig gråter han en tåre over at den undersjøiske Langfjordtunnelen ble skrinlagt. Han er attpåtil formann i selskapet Langfjordforbindelsen som, etter at tunnelprosjektet ble skrinlagt, ikke har lagt to pinner i kors for å få et bruprosjekt nærmere utredet. Det bekreftes i intervjuet med Vegvesenets mann.

Verre enn dette kan det vel ikke bli, før den Komiske Ali stikker hodet frem!