Skole og barnehage er jobb nummer én

Torbjørn Bruaset er i et leserbrev opptatt av Arbeiderpartiets innsats for bedre skole og barnehage i Måndalen. Han har helt rett i at Arbeiderpartiet har signalisert vilje til å satse på dette.

Både skolen og barnehagen i Måndalen trenger sårt omfattende oppgraderinger. Dessuten er det på tide at kommunestyret viser vilje til å satse også på Sørsida.

Så langt har Arbeiderpartiet stått i front i arbeidet med å finne gode løsninger i Måndalen. Noen eksempler:

I desember fikk vi flertall for en liten ekstra satsing slik at de yngste elevene ved Måndalen skole skal få bedre hjelp til å lære å lese, skrive og regne.

På samme tid fikk vi også

flertall for å frigjøre investeringsmidler, som skaper handlingsrom for en satsing i Måndalen.

I siste møte i kommunestyret fikk vi flertall for å få framskyndet planleggingen av skole og barnehage i bygda i ett år, til 2017.

Dessverre har Bruaset og Senterpartiet så langt vært nokså passive i denne saka.

Med tanke på den krevende økonomiske situasjonen i Rauma kommune, står det fortsatt mye arbeid igjen før Måndalen har den barnehagen og den skolen som bygda og Sørsida trenger.

Vi foreslår at Bruaset fremover står skulder med skulder sammen med oss for å få til dette løftet for Måndalen.