DAB gir mer radio til flere

Åndalsnes Avis har på lederplass nylig betraktninger rundt den forestående slukkinga av FM-nettet i Møre og Romsdal, og mener det heller burde satses på utbygging av mobilnettet.

Radioen digitaliseres i 2017 for å utvide tilbudet til lytterne og sørge for mer norsk innhold på radio. Det nasjonale kanaltilbudet utvides kraftig og sørger for langt større utvalg over hele landet. Radiomediet har behov for fornyelse og vekst for å være relevant for lytterne, det er ikke mulighet til utvidelser på FM-båndet. For NRK gjør digitaliseringen det mulig å skreddersy innhold til ulike publikumsgrupper. Samtidig får NRKs kanaler endelig like god distribusjon i distriktene som i byene. Kort sagt så medfører digitaliseringen at NRK kan oppfylle allmennkringkasteroppdraget bedre. Dette er ikke mulig gjennom mobilnettet alene.

For mange er nettradio et veldig godt alternativ for radio-lytting, men nettradio kan ikke bære landets radiosendinger alene. Radio i Norge skal være gratis å høre på, du skal kunne høre på omtrent hvor som helst og alle skal kunne høre på hva de vil samtidig. Nettradio oppfyller ikke disse kriteriene; det er blant annet ikke kapasitet til at alle kan lytte samtidig, og det er heller ikke gratis.

Det viser seg at lytterne foretrekker kringkasting fremfor strømming. 19 % av de daglige radiolytterne i Norge benytter en eller annen form for radiostrømming. Til sammenligning bruker 54 % DAB (Q3, 2016) I 2012 var begge plattformene på 15 % (TNS Gallup, Digitalradioundersøkelsen)

DAB er kringkasting, akkurat som FM alltid har vært det. Det betyr at tilgjengelighet og kvalitet ikke påvirkes av hvor mange som lytter samtidig. Dette gjør også kringkastet radio mer stabilt i beredskapssituasjoner. Det koster heller ingenting å lytte til radio via DAB.

Deler av dagens FM-nett er gammelt, og det har ikke plass til flere kanaler. Fortsatt FM-drift ville kreve store investeringer til vedlikehold og oppgradering av FM-nettet. Utviklingsmulighetene vil også være begrenset. Det ville vært lite samfunnsøkonomisk å investere i et nytt FM-nett som ikke gir flere kanaler. Da er det bedre å investere i et nytt digitalt nett som gir publikum mer innhold.

Norge er et land med utfordrende topografi. For å oppnå den dekningen man ønsker kreves det mange sendere. (NRKs DAB-sendernett som dekker 99,7 prosent av befolkningen består av over 900 sendere, og FM-sendernettet er minst like omfattende. Til sammenligning har Danmark to landsdekkende DAB-sendernettverk på henholdsvis 64 og 65 sendere.)

Hvis FM og DAB skal leve side om side vil dette være meget kostbart og gå utover tilbudet til lytterne. For enkelte kanaler vil det ikke være økonomisk mulig.

Hvis FM og DAB skal distribueres side om side i Norge vil dette bli kostbart: Det betyr å bruke 200 millioner kroner ekstra i året på distribusjon, i stedet for på innhold til publikum.

Det er også en beredskapsrisiko å ha to parallelle nett over lengre tid. Det kompliserer feilrettingen, digitalovergangen drar ut i tid, og en liten del av publikum venter til det siste med å ta i bruk digitalradio.

Bli med på det digitale radioskiftet i Møre og Romsdal 8. februar og få mer innhold på flere kanaler!