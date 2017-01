«Nye veier AS» bør utrede Romsdalsaksen

Statens vegvesen Region midt (SVV) fikk til oppgave å utrede det beste konseptet for fjordkryssing av Romsdalsfjorden med bakgrunn i oppdragsbrev fra Samferdselsdepartementet datert 22.04.2010. SVV fikk med det hovedansvaret.

SVV har vært «samfunnets vokter» for økonomiske, innovative, gode og sikre veiløsninger. SVV skal samtidig følge overordna retningslinjer og krav.

Men i Prosjektplan Konseptvalgutredning (KVU) Region midt. Strategiseksjonen 5. juli 2010 pkt. 2.4 står det: «Arbeidet med ferjefri fjordkryssing på strekninga mellom Kristiansund, Molde og Ålesund i regi av selskapet Møreaksen er starta opp. Det som er gjort der vil være til nytte under arbeidet med de ulike konsepta langs E39.»

Altså SVV, med all sin kompetanse og hovedansvar for KVU, kan ha brukt utredningen til en aktør som har som hovedmål å gjøre Otrøya og Gossen landfast.

Er dette noe av svaret på hvorfor KVU E39 Ålesund–Bergsøya Region midt Oktober 2011 konkluderer med at Møreaksen via Otrøya (K2 Tautrakonseptet) er det beste alternativet?

Bl.a. tidsskriftet «Våre Veger» skrev 9. mars 2006 om Møreaksen AS:

«I øyeblikket utreder styret for Møreaksen tre alternativ for den ene fjordkryssingen, Julsundet, mellom Aukra/Midsund og Molde.» Styreleder i Møreaksen var da Helge Orten. Daglig leder og prosjektkonsulent var Dagfinn Kleppe.

Har SVV brukt dette arbeidet i sin KVU for fjordkryssingen?

Møreaksen AS skal ha skryt for sin strategi med konseptet Møreaksen og måten de har jobbet på, men det er bare ett problem som ikke kan oversees. Konseptet Romsdalsaksen ser ut til å tilfredsstille Rikspolitiske retningslinjer, NTP og Regionale planer bedre. Foreløpig prisforskjell er også verdt å nevne. 20–25 milliarder kroner til fordel Romsdalsaksen. Med disse pengene kan det bygges mange bruer over Julsundet.

At SVV kan bruke informasjon fra et «ikke nøytralt» selskap, bør bli et tema for politikerne før neste stortingsvalg og kommunevalg, slik at befolkningen i fremtiden kan være sikre på å få de beste løsningene.

Vil ellers vise til mitt innlegg på www.ksu24/7.no «Fjordkryssing for folket» der det er påpekt noen underlige avvik i vedtatt KVU.

Merk også hvordan kommunestyret i Vestnes blir «lurt/presset» til å belaste innbyggerne langs FV661 Vik–Vestnes med 7000–8000 biler i døgnet.

Om Møreaksen var det eneste alternativet, så skulle undersjøisk tunnel bli bygget som siste byggetrinn, ikke første, som i dag. Da hadde vi unngått trafikk, som nå kan øke ulykkesstatistikken i Vestnes.

Det har også i senere tid, dukket opp opplysninger rundt søknad om avvik fra SVV om rundkjøringer på E39 gjennom Molde sentrum. Dette vil bidra til at reisetid mellom Molde (Årø) og Breivika øker med 5-10 min. Altså, ikke engang reisetida er til fordel for Møreaksen, slik det ser ut nå: MA (61 min.) – RA (56 min.)

I partiprogram til Frp, Høgre og Sp går det frem att biltrafikken skal ledes unna byene. Gjelder ikke dette for kyststamveg E39? Bør ikke dette da tilstrebes ekstra i KVU for å dokumentere at det ikke er mulig?

Nå kan disse partiene vise folket at de ikke svikter velgerne med å gå sammen for utredning av Romsdalsaksen.

Vedtatt KVU Vik-Julbøen bør legges til side til ev. det nye statlige veiselskapet «NYE VEIER AS» utreder Romsdalsaksen, og da basert på «nøytrale» egne tall og beregninger. Det er overordna Rikspolitiske retningslinjer som må ligge til grunn for valgene, ikke lokale interesser.