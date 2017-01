Romsdalsaksen – kostnad og valg av løsning

Romsdals Budstikke har formidlet en uttalelse fra Statens Vegvesen (SVV) som konkluderer med at flytebroer koster langt mer enn det Romsdalsaksen har lagt til grunn. SVV viser til det pågående prosjekteringsarbeidet av flytebro over Bjørnafjorden syd for Bergen, det såkalte Hordfastprosjektet.

Flytebroen som planlegges over Bjørnafjorden er av en annen type og dimensjon enn Romsdalsaksens foreslåtte løsning. Romsdalsaksen har basert sine kalkyler på et reelt tilbud fra flytebroleverandøren LMG Marin.

Romsdalsaksen AS sitt hovedmål er å få utredet Romsdalsaksen som et reelt alternativ til Møreaksen med hensyn til kostnader og samfunnsnytte. Basert på de spørreundersøkelsene som er foretatt tør vi påstå at befolkningen i fylket ikke ønsker flere undersjøiske tunneler, milevis med tunneler generelt og plassering av nasjonale stamveier gjennom tettbygde områder.