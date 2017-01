Romsdalsaksen kontra Møreaksen

Det er gledelig å se at fokuset på miljø, turister og myke trafikanter løftes til et helt annet nivå med Romsdalsaksen sitt prosjekt!

Det anes virkelig uante dimensjoner over fylkets framtidige og helhetlige muligheter med en vei som på best mulig måte knytter sammen Kristiansund, Atlanterhavsveien, Molde, «Romsdalsaksen», Åndalsnes, Romsdalen, Trollstigen, Geirangerfjorden og Ålesund for å nevne noen av fylkets vakre perler!

Når også Romsdalsaksen fremstår som den helt klart flateste, sikreste, rimeligste og ikke minst korteste løsningen som stamvei gjennom fylket, må valget for våres folkevalgte forhåpentligvis fremstå som ganske enkelt etter hvert!