Overgrep overfor pensjonister

I Norge skal alle som mottar lønn eller annen avtalt eller lovfestet økonomisk godtgjørelse, motta dokumentasjon som viser bruttobeløp, trekk og nettobeløp. NAV har nå sluttet å sende ut dokumentasjon på utbetaling av pensjon via posten. De viser i sin orientering, til at den dokumentasjon som tidligere ble sendt til den enkelte pensjonist via posten, nå kan hentes fra nettstedet nav.no.

NAV vet like godt som folk ellers, at det fremdeles er svært mange i vårt land som enda ikke behersker internett en situasjon vi vil ha i mange år enda. Blant de mange som ikke har mulighet til å få kunnskap om sin utbetaling eller være trygg på at utbetaling har skjedd og er riktig, er det svært mange eldre pensjonister. De må vente opptil flere uker før det kommer melding fra banken og kan ta en sjekk utbetalingen men heller ikke da får de sjekket brutto og trekk. Slik skal vi ikke ha det.

For en tid tilbake, forelå det opplysninger som kunne tyde på at NAV ville snu i saken. En fikk faktisk inntrykk av at NAV ville tillate at den som ikke har muligheter til å hente opplysningene om utbetaling på nettet, skulle kunne få avtale om fortsatt oversendelse av dokumentasjon via posten. Dette viser seg å være en feil oppfatning. Når jeg henvender meg til NAVs kontaktsenter om saken, er svaret tindrende klart. Utsendelse av dokumentasjon om pensjonsutbetaling via post er slutt.

Saken har slik jeg oppfatter det, blitt tatt opp i Stortinget som spørsmål til Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie. Statsrådens svar gav ingen forhåpninger om at det fra departementet side, vil bli tatt initiativ til å rydde opp.

NAVs nye praksis på dette området, er en skandale og må endres straks. Det som nå skjer, vil jeg kalle lovstridig og et diskriminerende overgrep overfor svært mange norske borgere. Pensjonistene forventer at Stortinget så fort de setter seg over nyttår, tar tak i saken og instruerer regjeringen til å endre denne svært uheldige praksis. Fornuften tilsier at Norske borgere ikke må blir satt i båser der de som ikke har internett, får båsen for utgåtte på dato.