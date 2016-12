Med blikk for omverden - skriv ordføraren

Det er bra med en ordførar som har blikk for omverden men det er også bra at han har blikk for sine med-representanter i kommunestyret. Med det mener jeg at det er en ordførers "plikt" til å komme med rettvise uttalelser og ikke bygge oppunder en splittelse mellom de politiske partier, vi er tross alt innvalgte representanter som alle gjør det vi er satt til, nemlig det beste for Rauma men med forskjellig standpunkt til saker. Det er jo det som er politikkens vesen.

Når ordfører skriver i sitt innlegg: "Tidlig på 2000-tallet ville noen av oss bli medlem av GassROR. En samling av kommuner som kjempet for at "ormen lange" skulle ilandføres på Aukra. Vi mente at det var viktig for utvikling av hele regionen at vi ble medlem. Med Sp i spissen stemte imidlertid de andre for at det ikke var noen vits i å engasjere seg utenfor Rauma grenser" ...litt lenger nede i teksten står det: "For tre år siden ville jeg gjøre noe med dette, og sammen med gode hjelpere klarte vi å bli medlem av dette forumet"

Når ordføreren ordlegger seg på denne måten, så kan ikke jeg se at det noe annet enn et forsøk på å vri enhver situasjon til å prøve å sette Sp i et dårligere lys enn det fortener.

Da synest jeg det er på sin plass å komme med følgende opplysninger.

GassROR IKS ble stiftet i 2005 som følge av et samarbeid mellom kommunene Aukra, Eide, Fræna, Midsund og Molde. Det er sikkert her ordfører sikter til at Sp med flere stemte i mot å være med. Men i sitt innlegg så unnlater ordfører å komme med opplysningen om at når saka var oppe til behandling i formannskap og kommunestyret våren 2014, så var det et enstemmig vedtak. Og hvis det blir et enstemmig vedtak i 2014 så måtte vel Senterpartiet sine seks representanter stemme for også..? Høgre hadde til opplysning fem representanter ved forrige periode.

"Sammen med gode hjelpere klarte vi for tre år siden å bli medlem"

Her trengs det også ei presisering synes jeg. Utdrag fra sakspapira:

"Ordførarane i Rauma, Vestnes og Nesset har ved flere høve forespurt GassRor om det kunne være mogeleg at dess tre kommunane kunne bli medeigar i GassRor IKS. Førespurnaden vart behandla i representantskapsmøte den 13. desember 2013."

De gode hjelperne var altså her ordførarane i Vestnes, Rauma og Nesset som sammen søkte om å få bli medlem i GassROR.

For å være medlem i GassROR så betalte vi den samme innmeldings summen som tidligere kommuner. kr 200 000 samt at vi betaler inn 25kr PR innbygger PR 01.01 i budsjett året. Dette beløpet vært indeksregulert med fem prosent kvart år fra 2012.

For Rauma så utgjør dette ca 220.000 i året.

Med dette vil jeg ønske alle et riktig godt nytt år!

Så håper jeg at sak blir viktigere enn kniving mellom partier i 2017.