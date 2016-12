E6 i Gudbrandsdalen - hva nå?

Regjeringens mantra om kontinuerlig og helhetlig utbygging må også gjelde Gudbrandsdalen. Det betyr at vi forventer at det raskt kommer midler til prosjektering og bygging av fase to i prosjektet Ringebu-Otta. Kravet er at de gjenværende strekninger må få prioritet slik at utbyggingen kan komme i gang i 2018. Når Stortinget behandler NTP til våren er det avgjørende at høy økonomisk ramme legges til grunn slik at de gjenværende strekningene, Ringebu-Frya og Sjoa-Otta, kan realiseres.

Ny E6 mellom Frya og Kvam (33 km) åpner med stor festivitas 17. desember. En fin julegave med gode og fremtidsrettede løsninger. Veien er viktig for næringslivet, som trenger mer effektiv transport for å redusere kostnadene. Den nye strekningen gir også nye muligheter for tettstedene Hundorp, Harpefoss, Vinstra og Kvam, mens gamle E6 får funksjon som en god og tjenlig lokalvei. Totalt sett får vi vesentlig bedre framkommelighet og trafikksikkerhet for alle grupper av trafikanter på en hittil ulykkesbelastet strekning.

Veien som åpnes 17. desember blir en del av den viktige transportruten mellom Oslo og deler av Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Trøndelag, med en meget stor tungtrafikkandel. Ved behandlingen av saken om utbygging av E6 Ringebu–Otta var det en forutsetning at Frya–Sjoa skulle være en første utbyggingsetappe, og at Ringebu–Frya og Sjoa–Otta skulle bygges ut kontinuerlig. Dette er strekninger med høy ulykkesrisiko og lav framkommelighet.

Bompengeopplegget

Ny E6 Frya–Sjoa får som forutsatt fire bomstasjoner, mens det på gamle E6 blir to. Når etappe to, Ringebu–Frya og Sjoa–Otta var utbygd, skulle det komme to nye bomstasjoner på ny E6 og én på gamle E6. Det var en klar forutsetning at når disse bomstasjonene kom, skulle de samlede bomavgifter fordeles på i alle bomstasjonene. Dette betyr at bomavgiften skulle bli redusert på strekningen Frya–Sjoa. Altså: «elendigheten» skulle fordeles på alle bomstasjonene. Og Staten skulle dekke alle kostnader med strekningene Ringebu–Frya og Sjoa–Otta. Dersom vi ikke raskt får utbygd hele strekningen Ringebu–Otta vil trafikantene på strekningen Frya-–Sjoa måtte bære alle bomavgifter. Ved behandlingen av finansplanene for E6 Ringebu-Otta var det klart at disse skulle fordeles på trafikantene over hele strekningen. Dersom vi ikke får en sammenhengende utbygging, får vi gjennom lang tid en helt urimelig avgiftsbelastning for trafikantene på strekningen Frya–Sjoa.

Planlegging

Regjeringen har vært opptatt av å bygge helhetlig og sammenhengendefor å gjøre vegutbyggingen mere effektiv. Dette er en oppfatning vi absolutt deler. Likevel har samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen sendt planen for Ringebu sør (Elstad)–Ringebu nord (Gunstadmoen) tilbake til lokale myndigheter, på tross av at Statens vegvesen høsten 2015 ba om statlig plan. Dette åpner for nye ørkenvandringer, etter at planarbeidet Ringebu–Otta har pågått siden 2005.

Manglende planer er heldigvis likevel ikke en hindring for kontinuerlig utbygging. Det foreligger godkjente reguleringsplaner for strekningene Ringebu nord (Gunstadmoen)–Frya og Sjoa—Otta, til sammen 16 km. Vårt krav er at hele strekningen fra Ringebu-Otta prioriteres med tidlig oppstart i kommende NTP. Det er god kapasitet i anleggsbransjen.

Per Ole Tenden (styreleiar) Svein Sunde (dagleg leiar) i Gode Vegar AS

Rolf Olav Tenden (styreleiar) i Norges lastebileigarforbund Sogn og Fjordane

Dagrunn Krakeli (Distriktssjef) i Norges Lastebileier-Forbund avd. Møre og Romsdal

Åge Skinstad (direktør) i NHO Innlandet

Guttorm Tysnes (daglig leder) i Vegforum innlandet

Erling Sæther (styreleder) Stein Fyksen og Olav Ellevseth i Organisasjonen Bedre Veier