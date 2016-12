Budsjett 2017, økonomiplan 2017–2020

Jeg vil starte med å rose SV for måten de begynte budsjettdebatten i formannskapet på. De var med på å legge premissene for en konstruktiv debatt, og en vilje til å vedta et budsjett som er framtidsrettet og bærekraftig for Rauma kommune. Det var veldig viktig som Per Arne Skomsø innledet med, at vi fikk et bredt flertall for hovedtrekkene i budsjettet. Rauma trenger forutsigbarhet og stabilitet framover. Det gjøres best ved at de tunge politiske vedtakene har en breiest mulig oppslutning i kommunestyret.

Penger ut, penger inn og penger til sparegrisen…..

Uansett hvordan man snur og vender på det, så har kommunen brukt flere penger til drift enn de totale inntektene våre. Dette har skjedd over flere år, og er ikke noe nytt fenomen. Men i motsetning til tidligere har utbyttet og inntektene fra Rauma Energi dessverre blitt lavere. Betydelig lavere. I 2009 f.eks. pløyde kommunen inn over 16 millioner fra Rauma Energi inn i drifta av kommunen. Penger som egentlig burde ha vært satt av til fond, eller andre investeringer. På den måten blåste man opp drifta, og man kunne holde hjula i gang. Neste år er det budsjettert med 5 millioner i utbytte fra Rauma Energi. Altså ca. 10 millioner mindre til drift enn i 2009. Det er klart vi kunne opprettholdt både det ene og det andre for den summen.

Det er også viktig å understreke at for hver krone kommunen bruker, så går 95 øre til drift. 5 øre er til investeringer (renter og avdrag). Slik at mye av den debatten som har foregått omkring investeringene våre ikke er det som velter lasset i forhold til drift. Det generelle driftsnivået må ned, varig ned. Vi må tilpasse aktivitetene etter inntektene. I «alle år» har vi brukt mer enn vi skulle, men har blitt «reddet» av at vi har kraftinntekter.

Heldigvis fikk vi nå vedtatt et budsjett med et bredt flertall, som så nødvendigheten av at driftsnivået må ned, samtidig som vi må bygge opp et fond som kan ta for seg uforutsette utgifter. Dette dukker opp hvert år i større eller mindre grad. Av kommunens budsjett på nærmere en halv milliard, så må det være noen millioner på bok. Vi må feite opp sparegrisen vår. Egentlig burde vi etter vårt eget kommunestyrevedtak ha avsatt enda mer tidligere, men vi synes at vi i hvert fall fått til en avsetning som er til å leve med.

Styrket helse og omsorg, kultur, rus og psykiatri

Jeg vil få uttrykke en stor til takk til partiene som samarbeidet om å bli enige i årets budsjettrunde. Sammen jobbet vi oss fram til løsninger som, til tross for et vanskelig utgangspunkt, er vesentlig bedre enn det vi starta med. Selvsagt skulle vi ønsket å ha styrket noen områder enda mer, noe skulle vi gjerne unngått, men dessverre så var det ikke rom for det denne gangen. Men i forhold til rådmannens forslag, så styrket vi helse og omsorg med 2,6 millioner. Vi fikk lagt til en stilling på hjemmebasert omsorg, vi har sikret at kulturskolen unngår kutt, vi har styrket rus- og psykiatrifeltet, og vi har framhevet hvor viktig det er at de aller svakeste i samfunnet får god og framtidsrettet hjelp av kommunen.

Samfunnet er i stadig endring, og vi må tilpasse oss virkeligheten, derfor er slike budsjettforlik viktig for stabiliteten og organisasjonen i sin helhet. Å jobbe i en politisk organisasjon kan være krevende, derfor er det viktig at rammene er tydelige og har fått stor oppslutning. Det er også viktig at tillitsvalgte og brukerrepresentanter blir godt ivaretatt, og at vi også framover klarer å bli enige om de mest sentrale områdene vi skal satse på.

Jeg ønsker alle en riktig god og fredelig jul.