Kjære alle dere som stemte for nedleggelse av Vågstranda skule. Har dere noen gang besøkt Vågstranda skule? Har dere hilst på elevene og lærerne? Kjenner dere ansiktene på dem dere har valgt å ødelegge hverdagen for? Hva tenkte dere da dere stod og skulle gi deres endelige stemme, det siste nådestøtet? Tenkte dere på hvor mye penger kommunen liksom sparer på en nedleggelse? Tenkte i alle fall noen av dere på hvordan det kommer til å bli for barna på Vågstranda nå fremover? Både de barna som allerede går på skolen og de som skal begynne på skole neste år og året etter der og året etter der...? Eller tenkte dere ikke på konsekvenser i det hele tatt?

Det blir kanskje en god jul for dere, men det blir det IKKE for meg, og kanskje flere med meg, her på Vågstranda. Vi må vente i spenning, ikke en god spenning som når man venter på julenissen eller på å åpne pakker, men en redselsfull spenning, på om vi får et ja eller nei til privatskole.

Jeg flyttet hjem til Rauma, til Vågstranda, fordi det er her jeg har vokst opp og jeg ville at mine barn også skulle vokse opp her. I et trygt og godt miljø. Men hva skjer? Jo, den trygge grunnen blir revet bort under føttene på meg og min familie.

Tidligere i år sa sønnen min som skal begynne på skole neste år, at han aldri vil begynne på skole. Han brukte veldig lang tid på å føle seg helt trygg i barnehagen og han trenger også lang tid på å føle seg trygg i enda en ny setting; skolen. Her på Vågstranda er vi så utrolig heldige at vi har skole og barnehage så å si vegg i vegg. Jeg har ikke tenkt over det før jeg selv fikk barn, men det gir virkelig en unik mulighet for å skape en så smertefri overgang som mulig fra barnehage til skole for disse små seksåringene som skal oppleve denne store endringen i hverdagen sin for første gang. Jeg tenker med redsel på hvordan det blir om denne skolen som min sønn, og de andre skolestarterne, besøker annenhver uke nå, blir stående der som en tom spøkelsesbygning som et symbol på gjerrige og kalde politikeres urettferdige makt. Og jeg må sende min seks år gamle sønn med buss til nabobygda. Har dere noen gang tenkt: hva om det var mitt barn!

Man kan selvfølgelig tenke at vi egentlig ikke har så mye å klage for, når man ser bilder av barn som må flykte fra bombeherjede områder eller som kanskje aldri kom seg unna.

Men for min sønn kan det å starte på en helt ny skole, ta buss til en annen bygd, møte elever og lærere han ikke kjenner, også skape frykt. For han. Selvfølgelig ikke til sammenligning med den frykten man ser i øynene til barn som er på flukt. Men likevel, en reell frykt for han.

Barn er tilpasningsdyktige kan man si. Ja det er de, men ikke alle tilpasser seg like raskt eller like godt. Så hvorfor velge bort Vågstranda skule som vi alle har fått gleden av å lese utallige godord om i det siste?

«Det er urettferdig» går treåringen min rundt og sier mye nå for tiden. Hun vet kanskje ikke den fulle betydningen av det, da hun bruker det mest i forbindelse med at hun gjerne vil ha godteri hver dag. Men når hun blir litt større har jeg et godt eksempel å komme med når det gjelder urettferdighet: nedleggelse av den gode og trygge skolen som jeg trodde hun også skulle bli en del av.

Dere som stemte for nedleggelse, kunne dere tenke dere å komme og fortelle barna våre hvorfor dere legger ned akkurat denne skolen? Se dem i øynene og si at de må slutte på skolen sin eller at de ikke engang får begynne på skolen i hjembygda si.

Vågstranda skule er historie. Kanskje. Mange søvnløse netter venter i tiden frem mot et svar fra utdanningsdirektoratet.

Med ønske om en god jul og en dårlig samvittighet