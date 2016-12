Regioner også for landsbygda

Under fylkestingssamlingen 12. -14. desember i Molde, var mange viktige saker til behandling.

En av de viktige sakene var regionreformen. Med overveldende flertall, ble Stortinget anbefalt med god begrunnelse, å la Møre og Romsdal fortsatt bli være en egen region.

En annen viktig sak var prosjektet ”Byen som regional motor.” Prosjektet som startet i 2012, ble enstemmig vedtatt å føre videre.

En tredje viktig sak var valg av forvaltningsrevisjoner for 2017. På topp av de valgte prosjekter, ligger fylkesvegene. Med et etterslep i vedlikeholdsbehovet for fylkesveger, bruer, fergekaier og tunneler som kan være på 6 til 8 mrd kroner, er det viktig i kampen om de sentralstyre midler, at tilstand er riktig beskrevet og at de riktige tall kommer på bordet.

Alle de tre sakene er særdeles viktige for utvikling av regionen Møre og Romsdal. Møre og Romsdal fylkesting har gjennom å fronte disse viktige områdene, vist at en ønsker å ta sin rolle som regional utvikler på alvor.

Vår region Møre og Romsdal er både stor nok og sterk nok til å klare seg selv. I den overdrevne iver fra ulike politiske nivå i Norge, til å sentralisere, effektivisere og privatisere norsk utvikling, blir det viktig å demme opp for konkurransen fra store byregioner som Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. I et slikt perspektiv, vil det være viktig å holde Møre og Romsdal samlet og at vi som egen region styrker oss gjennom å samarbeide. I et slikt bilde vil det være riktig at våre tre største byer utvikles til sterke motorer.

I debatten i fylkestinget, tok jeg til orde for at prosjektet ”Byen som regional motor”, kan være riktig tenkning, men for at prosjektet skal gi de ønskede resultater, må en snarest mulig komme noe lenger enn det som har skjedd de 5 årene prosjektet har gått. Slik det fremgår av saksutredningen til fylkestinget, har byene i denne femårsperioden, valgt å prioritere utvikling av attraktive bysentra for å skaffe mere folkeliv og aktivitet i bysentrum. Folks bruk av byromma har hatt fokus. Skal prosjektet lykkes, så er det etter min mening, særdeles viktig at de tre motorer i Møre og Romsdal Ålesund, Molde og Kristiansund, ikke glemmer at utvikling av landsbygda rundt byene, må få sterk prioritet i det videre prosjektarbeid. Landsbygda er minst like viktig for byene som byene er for landsbygda.

Helhetstenkning er et viktig stikkord som må gjøres til noe annet enn noen bokstaver på et papir. I en regional utvikling må også landsbygda få ta del. Våre bygder har stor verdiskaping og det finnes store potensialer for mer. En viktig forutsetning for at verdiskapingen på landsbygda skal ha muligheter for å utvikle seg videre, er at de muligheter som finnes ute i bygdene, blir tatt vare på. Slik situasjon oppleves i dag, blir muligheter til å utvikle landsbygda med attraktive områder næringsvirksomhet og boliger, vanskeliggjort gjennom en overdreven bruk av ordene vern om matjord. Skal matjorda bli drevet og holdt i hevd i framtiden, må nei som regel og ja som unntak bytte plass. Overdrevet bruk av nei, vil ende opp med fraflytting, nedleggelser av butikk, skoler, barnehager og tilbud til eldre og syke. I en slik setting blir det lite fornuft i ordene vern om matjorda.

I fylkeskommunens rolle som regional utvikler, må det ligge en klar plikt til å tenke helhet, en helhet der utvikling av landsbygda får en sterkere fokus.

Nye kommuner skal etableres. Alle de tre bykommuner som har fått rollen som regionale motorer, skal bli en del av større kommuner der flere landkommuner skal med. Det blir nå spesielt viktig at prosjektet Byen som regional motor i sin fortsettelse setter fokus på det som har vært målsettingen hele tiden, nemlig ansvar for hele regionen og tar alle muligheter i bruk. Møre og Romsdal fylkeskommune har jobben med å følge opp at motorene fungerer etter hensikten.

Jeg ønsker dere alle en riktig god jul og et godt nytt fredelig og fremtidsrettet år.