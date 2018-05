Også Rauma må ha passautomat

Vi frykter at det som er «midler-tidig ute av drift» blir gjort permanent og at raumaværinger i framtida ikke får utført passtjenester lokalt.

Leder

Dagens regjering er med nærpolitireformen i ferd med å gjøre det mye vanskeligere for folk i distriktene å fornye eller skaffe seg nytt pass. Mange lensmannskontor som før har utstedt pass, mister nå muligheten, og passutstedelsen begrenses til færre kontor. Det er en svekkelse av tjenestetilbudene i distriktene. Dette mener vi er et steg i feil retning.

Vi registrerer at Rauma er på lista over 14 oppmøtesteder for passtjenester. Og vi forventer at vår kommune også blir prioritert når Stortinget skal avgjøre saka endelig. Men vi er urolig for at det er krefter som ikke vil ha passautomat i Rauma.

Lokalt har vi det siste året opplevd at det ikke er mulig å skaffe seg pass ved Rauma lensmannskontor. Tjenesten er «midlertidig ute av drift», slik Møre og Romsdal politidistrikt uttrykker det i ei pressemelding. Og vi stusser over enda ei formulering i pressemeldingen fra politiet som er sendt ut til media i hele fylket: «Bor du i Rauma og arbeider i Molde? Da kan du bestille time i Molde og ordne pass der på et tidspunkt som passer for deg».

Vi frykter at det som er «midlertidig ute av drift» blir gjort permanent, og at raumaværinger i framtida ikke får utført passtjenester lokalt. Det betyr at en må reise til for eksempel Vestnes eller Molde, som er de nærmeste passkontorene i vårt område. Og med åpningstider begrenset til noen timer på dagtid, må en ta seg fri fra jobb eller skole for å få dette gjort.

Det er riktignok et framskritt at man med den nye timebestillingen nå kan planlegge en tur innom passkontoret i Molde, Ålesund eller Kristiansund og med det slippe kø. Og vi liker at timebestillingen skal rulles ut til flere lensmannskontor i Møre og Romsdal. Men vi er likevel sterkt kritisk til at offentlige tjenestetilbud plukkes bort fra distriktene. En økt sentralisering og svekking av tilbud i utkants-Norge, blir bare brukt som argumentasjon for å velge bosted i by framfor distrikt. Dette må justisministeren og regjeringa ta inn over seg.