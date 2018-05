Leder

Det er tid for vårrydding, og nå skal det ryddes. Vi må få bort søppel og skrot som har havnet i nærmiljøet vårt og gjør det utrivelig og er skadelig for naturen. Derfor oppfordrer vi alle til å bli med på en av ryddeaksjonene som pågår denne uka. Mottoet er «Ingen kan ta alt, men alle kan ta litt».

I dag er det ryddeaksjonen «Hele Møre og Romsdal rydder», som Åndalsnes Avis er en del av. Og hele denne uka pågår strandryddeaksjonen «Hold Midt-Norge rent 2018», som Rauma kommune lokalt er en pådriver for. Hvilken søppelryddeaksjon du er med på, er ikke det viktigste; det som teller er at du bidrar litt, du også. Bare slik kan vi få bort etterlatenskaper som dukker opp når våren er her og snøen forsvinner.

Det er store mengder avfall som ligger rundt oss. Dra ned i fjøra og se hva som er kommet drivende; da blir man skremt over hva som kommer sjøvegen og havner i vårt nærmiljø. Mengden plast er tiltakende, noe som er svært urovekkende.

Ifølge NRK er plastproduksjonen økende. I 1964 produserte vi 15 millioner tonn plast på verdensbasis – i 2014 var tallet 311 millioner tonn. Og trolig vil det doble seg de neste 20 åra. Ifølge samme kilde sliter forskerne med å finne et nøyaktig tall for hvor mye plastsøppel som havner i havet hvert år; de anslår rundt 12 millioner tonn.

En del av plasten havner på strendene her på Nordvestlandet. Når vi vet at nedbrytningstida for en handlepose i plast er på 10–20 år, og at det kan ta 450 for ei plastflaske å forsvinne, er det derfor nødvendig at vi henter opp av fjøra det som kommer drivende. Vi vet at det er mange som plukker søppel året rundt; folk som bruker fritid i «sin» fjøre for å få bort plast. Takket være dem er det mindre plast som havner i kretsløpet.

Det er til å undres over at folk kaster fra seg så store mengder søppel i naturen. I veggrøftene ligger flasker, drikkebeger og aluminiumsbokser. For bøndene er dette et alvorlig og økende problem ettersom boksene i forbindelse med innhøstingen kuttes i småbiter og blir en del av foret. Det er eksempel i Norge på at kyr har måttet avlives etter indre blødninger som følge av rester av aluminiumsbokser i foret. Slik kan det ikke fortsette.