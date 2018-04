Plast i kvalmagen fikk oss til å våkne

Leder

En gåsenebbkval som strandet på Sotra fikk mange nordmenn til å erkjenne at miljøproblemet er i ferd med å kvele mer enn kvalen. Det er gledelig å se at engasjementet for miljøet er økende. Nå håper og tror vi at mange flere enn tidligere år bruker våren til å plukke søppel i sitt eget nærområde.

Det var 29. januar i fjor at en gåsenebbkval ble funnet strandet på Vindenes på Sotra. Gang på gang ble den slept ut i åpent hav, men den vendte tilbake. En representant for viltnemnda skjøt dyret med begrunnelse at den måtte være sjuk og utslitt.

Da kvalen ble slaktet, insisterte en av forskerne ved Universitetet i Bergen på å åpne magesekken. Der ble det funnet store mengder plast som hadde tilstoppet hvalens fordøyelsessystem. 30 plastposer lå i magesekken. Funnet var både sjokkerende og tankevekkende. Plastproblemet er altså så stort at livet i havet er i ferd med og kveles.

Historien om gåsenebbkvalen gikk verden rundt, og traff oss alle. Kvalens skjebne gjorde at plastproblemet i havet kom helt innpå livet vårt. Nå handler det om å berge restene før plasten overtar helt. Og vi må ta dette ansvaret. Det gjelder oss alle!

Det er selvfølgelig viktig at vi lokalt bidrar både til at det ser flottere ut rundt oss, og at vi alle er bevisste på å sortere og behandle avfall på riktig måte. Men dette alene er ikke nok. Norge som nasjon må jobbe aktivt for at plastforsøplingen i verden stanses. Vi kan ikke akseptere at havet brukes som avfallsplass for plast og annet avfall, og vi må øve press internasjonalt.

Kval med fullt av plastikk i magen og NRKs serie om plastforurensing inspirerer: Inviterer til ryddedugnad To store ryddeaksjoner på gang i Rauma i mai, med mulighet til premier.

Kommende uke er det den store strandryddeuka, som Rauma kommune organiserer lokalt. Og torsdag om ei uke er det den store ryddeaksjonen «Hele Norge rydder», som Åndalsnes Avis og NRK Møre og Romsdal samarbeider om. Mottoet er: Ingen kan ta alt – alle kan ta litt. Vi oppfordrer alle til å delta og gjøre litt.

I dagens avis har vi viet sju sider av vårt vårtema til avfallsproblematikken. Vi håper at et forsterket søkelys på miljøutfordringene skal få enda flere til å ta ansvar for kloden.