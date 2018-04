Vi har forventninger til Solberg-besøket

Leder

Statsminister Erna Solberg kommer på nytt besøk til Rauma. Denne gangen er stikkordene Mannen, reiseliv og velferd. Tre år etter forrige besøk skal regjeringssjefen få førstehåndsinfo om hva som opptar oss i Rauma. Besøket er nyttig og viktig, og kontaktene som knyttes kan vi seinere nyte godt av.

Da Helsehuset ble offisielt åpnet tirsdag 20. mars, hadde helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) planlagt å klippe snora og kaste glans over landets mest moderne helsehus. Men Listhaug-saka og et mulig mistillitsforslag mot regjeringa var så krevende, at han ikke kunne forlate regjeringskollegiet. For arrangørene av åpningsseremonien var det en nedtur.

Men ordfører Lars Olav Hustad (H) har åpenbart gode forbindelser inn i regjeringspartiet Høyre, og han har jobbet godt for et plaster på såret. Det å få selveste statsministeren til Rauma er jo ikke akkurat en dårlig erstatning. Hustad fortjener ros for igjen å ha fått Solberg til vende seg til Rauma.

Aller først skal hun på kaffebesøk heim til Gunn og Jørgen Sogge, som gang på gang har måttet evakuere garden Lyngheim på grunn av fare for at Veslemannen skal rase ut. Også de øvrige beboerne i området er invitert. For dem og kommuneledelsen er statsministerens anmeldte besøk et nytt tegn på at hun oppriktig bryr seg om menneskene. Det er en ny anledning for beboerne til å oppdatere henne på situasjonen.

Under lunsjen på Tindesenteret får hun en orientering om reiselivsarbeidet i kommunen og regionen. Her håper vi hun også fortelles om hvor viktig sammenhengen lokalt næringsliv og Rauma videregående skole er, og nødvendigheten av nå å få landslinjer i bratt friluftsliv og caravantekniker.

Vi setter pris på at Erna Solberg i et tett program vil ha mer kunnskap om Rauma. Og vi har forventninger. Gjennom besøket gjør hun Rauma og det vi holder på med mer synlig. Hun kan bidra til at satsingen på reiselivet får den drahjelpen en statsminister kan gi den. Hun kan skjære igjennom i byråkratiet og snakke de skredutsattes sak når, eller hvis, det igjen blir ei evakuering. Og hun kan sørge for at enda flere kommuner ser til Rauma når de skal modernisere velferdstilbudet. Det siste må ses på som ei fjær i hatten for hele Rauma.

Velkommen til Rauma, statsminister!