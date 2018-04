Det hjelper med økt skredkompetanse

Leder

Det har vært svært mange turgåere i fjella våre denne vinteren. Interessen for bratt friluftsliv har skutt i været, og med dette har også risikoen for alvorlige ulykker økt.

Og det har gått mange skred – noen utløst uten menneskelig påvirkning, andre ved at skiløpere har gått i det bratte terrenget. Likevel har vi i Rauma for andre vinter på rad vært forskånet for alvorlige skredulykker. Og vi tror at det må skyldes mer enn bare flaks.

Vi føler oss sikre på at økt skredkompetanse er en medvirkende årsak til at stadig færre blir tatt av snøskred. Vi har registrert et økende antall skredkurs og at mange velger å delta, enten her i Rauma eller andre steder. Folk er interessert i å lære seg å bevege seg i bratt terreng med større grad av sikkerhet, lære seg om fenomenet snøskred og hvilke forhold som påvirker skredfaren. Skredkurs er en god investering og forsikring.

Til tross for økt fokus på skredkompetanse, er noen som ikke er ydmyke nok, og som dermed er en fare for både seg sjøl og andre. Og det har vært nære på flere ganger. Blant annet hadde seks skiløpere griseflaks da de for noen uker tilbake ble tatt av et skred på Nonstinden ved Bøstølen. Her kunne det skjedd en tragedie.

Det er heldigvis ikke ofte det skjer fatale skredulykker i Rauma. Den forrige dødsulykka i snøskred i Rauma skjedde i mai 2016, da en 54 år gammel svensk statsborger døde i et skred som gikk mellom Kavlisetra og Kirketaket i Isfjorden.

Naturen er lunefull. I løpet av én time sist fredag gikk det fire snøskred i Møre og Romsdal – to av dem i Rauma. Heldigvis ble ingen tatt. Men sjøl om vintersesongen er på hell, er det fortsatt mange som vil bruke fjella våre til skiaktiviteter.

Vi ønsker å minne om det Rauma-lensmann Roar Hilde nylig sa i et intervju med Åndalsnes Avis: «Er du det minste i tvil om det er skredfarlig, så er det ikke den ruta du skal ta i dag. Da skal du ta en annen tur.» Og han sa noe annet viktig: «Bli ikke tatt av et skred. For realitetene er brutale.»