Skolesjefen bak rattet

Leder

Det gikk en rungende frustrasjon over lærerlandet da Stortinget skulle behandle om det nye kompetansekravet for lærere i grunnskolen skulle ha tilbakevirkende kraft. Avskilting av lærere ble det nye begrepet og mange følte at årevis med praksis og realkompetanse ikke lenger ble verdsatt og funnet gyldig. Det ble ropt om lærermangel og at kvalifiserte lærere ble stengt ute. 33.000 lærere sto plutselig overfor nye utdanningskrav og fristen ble satt til 2025.

Kanskje er mye av dette riktig og kanskje vil kommuner som Rauma oppleve at det blir vanskelig å rekruttere mange nok og kompetente nok lærere i åra framover. Vi ser uten tvil starten på en mangel på lærere i den norske skolen.

Derfor er det svært gledelig at skolesjefen i Rauma var tidlige ute med å ta førersetet i denne utfordringen. Skolesjef Kåre Straume har vært en aktiv arkitekt bak arbeidet med å få til en desentralisert videreutdanningsmodell for kommunene i region Romsdal og region Nordre Sunnmøre. En intensjonsavtale med kompetansemiljøet i NTNU i Trondheim er undertegnet og ambisjoner er lagt fram til 2021. – En dynamisk avtale som kan forlenges fram til 2025 om nødvendig, sier skolesjefen til Åndalsnes Avis. Avtalen har som mål å sikre kompetanseheving i fagene norsk, engelsk og matematikk.

– Jeg hadde nok ikke tatt videreutdanning om ikke forholdene hadde vært lagt til rette for det, sier lærer og student Nina Borge i dagens avis. Hun illustrer mer enn tydelig at kompetansekrav ikke kan påtvinges på toppen av en travel arbeidshverdag.

Nesten halvparten av lærerne i Rauma mangler kompetanse i basisfagene i forhold til de nye kompetansekravene. En enorm utfordring både for skoleeier og berørte lærerne som nå måtte føle seg avskiltet. Derfor fortjener også mange lærere i Rauma honnør. De har svart på utfordringen, de har «kastet seg på» i stedet for å sette seg ned å sutre.

Men utfordrende år står i vente. Ufaglærte vikarer vil være svært synlige i raumaskolen i flere år framover. Paradoksalt nok vil ufaglærte måtte erstatte erfarne lærere som er ute av skolen for å hente seg mer kompetanse. I det bildet er det betryggende at målet er klart. Rauma kommune har både en klar plan og en tydelig ambisjon om at de skal være i mål når fristen går ut i 2025.