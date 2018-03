Ikke for seint å vurdere grundigere

Leder

Brukte politikerne nok tid på å vurdere om kommunen skulle anke helsehuset-dommen? Og var det riktig å si ja så kort tid etter at dommen falt? Det er betimelige spørsmål etter at kommunestyret med 20 mot én stemme, Jane Edvardsen (Ap), torsdag bestemte å ta saka videre til lagmannsretten.

Av og til kan det være lurt «å sove på det» – særlig når man har mulighet til det. Men med vedtaket torsdag kveld, har politikerne i all hast bestemt seg for å spille rulett med skattebetalernes penger. Sjøl om vi langt på veg følger argumentasjonen til Høyres Peder Gjerstad, som sa at «oppsida er så ekstremt mye større enn den potensielle nedsida», så er risikoen til stede for at kommunen taper også i neste runde.

Hittil har rettssaka kostet kommunen 1,3 millioner kroner til egne- og vel 600.000 kroner til Veidekkes advokater. Blir saka tatt videre til lagmannsretten, er det ikke utenkelig at en må plusse på ytterligere én million kroner i advokatutgifter. Dermed er risikoen at Rauma kommune må punge ut nærmere 30 millioner kroner i erstatning, renter og salærer for begge parters advokater i to rettsinstanser.

Konsekvensene av å vinne er åpenbar og positiv. Men går de på en ny smell, er det dramatisk. Etter all sannsynlighet må det da gå ut over drifta. Hva får det å si for skolestrukturen? Har vi da råd til å gi eldre og pleietrengende den hjelpen de skal ha? Hva med ekstraundervisning? Og hva med kulturskoletilbud?

Men det er også viktig å understreke at dersom kommunen hadde akseptert dommen, kunne vi stilt de samme spørsmålene som i avsnittet over. For da er det endelig, og da må kommunen bokføre et tap på 27,6 millioner kroner – penger som må betales i løpet av to uker. Når en nå anker, vil det trolig gå minst et halvår før saka kommer opp for behandling i lagmannsretten, og kanskje er en ny dom rettskraftig først en gang ut i 2019.

Sjøl om kommunestyret har sagt ja til å anke tingrettsdommen, mener vi det bør innkalles til et ekstraordinært møte før ankefristen utgår 21. april, og på nytt vurdere saka. Til dette møtet bør en ha innhentet råd fra uavhengige jurister, samt klargjort konsekvenser for innbyggerne av å tape i neste rettsinstans. Det ville gjort at politikerne hadde hatt et bedre grunnlag for å svare ja eller nei til en anke – ikke synse blant annet ut fra et notat fra advokatfirma Kluge som har bistått kommunen i tingretten og har interesse av at Rauma tar saka videre.