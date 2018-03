Avgått, men på langt nær ferdig

Leder

Sylvi Listhaug måtte gå som justisminister. Men hun er på ingen måte ferdig i politikken. Avgangen ga henne bare enda større rennfart inn i hennes politiske karriere og prosjekt.

Vi trekker et lettelsens sukk over at vi slapp å se landet gå inn i en regjeringskrise, for det var det egentlig de færreste som ønsket. Men det var nære på, og Listhaugs mange krumspring måtte få konsekvenser. Vi får kanskje aldri svar på hva som ville skjedd dersom Listhaug ikke sjøl hadde gått av, men hun gjorde i alle fall det eneste riktige da hun sjøl trakk seg. Ville KrFs Knut Arild Hareide kjøre på, eller ta en usving i siste liten?

Statsminister Erna Solberg har i alle fall gått svært langt for å redde Listhaug. Mens hun klamret seg til det som så ut til å være ei synkende skute, har hun undervegs ofret både tillit og lederskap. En kan undres over hun ikke tidligere tok grep og viste hvem som er sjefen, nettopp for å unngå en så vanskelig situasjon som også kunne ødelegge hele hennes politiske prosjekt.

Frps partileder Siv Jensen har sittet forbausende stille i båten og tilsynelatende håpet at alt skulle gå over – og at ikke Sylvi Listhaug ble altfor hardt rammet gjennom det politiske uværet. Fordi Listhaug er utrolig viktig for Frp. Listhaug har en tilhengerskare så stor, at når hun treffer med sine innvandringsfiendtlige budskap, er det med på å gi Frp en nærmest doblet oppslutning på meningsmålingene. Det viser seg at selv om Listhaug aldri så mye tar avstand fra folk på ytre høyre, så har hun med sine standpunkt klart å samle en del av dem.

Den offerrollen som Sylvi Listhaug har tatt etter avgangen tirsdag morgen, er ynkelig. Når hun karakteriserer norsk politikk som en barnehage, og hever seg sjøl over det nivået, forteller det alt om at hun selv ikke har forstått rekkevidden av sine egne uredelige handlinger. Det er en avgått statsråd som fortsatt ikke forstår at man som justisminister ikke kan opptre så nedlatende. Det gjør også at unnskyldningene hun måtte presses til å komme med fra Stortingets talerstol, mister verdi.

Men tilhengerskaren hennes har fått vann på mølla. Det gjør oss betenkt og urolig.