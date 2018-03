Et samlingspunkt, noe felles vi kan like, trenger vi mer enn noen gang i Rauma.

Leder

Det er noe helt spesielt med Raumarevyen. Det er som om et eget fenomen oppstår hvert år i mars, ei uke eller to før påske. Da oppstår nesten en folkebevegelse som danner køer i retning av Åndalsnes. Folk samles i Rauma Kulturhus. Mellom 1.000 og 1.500 mennesker møtes for å få med seg og glede seg over årets lokale utgave av Nytt på Nytt.

16-åringer og 80-åringer. Vågstrendinger, åndalsnesinger, innfjordinger og folk fra Åfarnes. Folk som nesten aldri går i Rauma Kulturhus, dukker opp på en eller flere av Raumarevyens forestillinger. Revyen har tatt ei rolle som samler alle uavhengig av alder, bygdegrenser og by- og landproblematikk. Revyen har blitt til et påskeegg vil alle ser fram til å åpne.

Kanskje er det noe med denne revyfamilien som appellerer til oss. Vi har i alle fall mye å lære av denne kjernefamilien som utgjør Raumarevyen. Ungdommer og pensjonister. Bygdefolk og byfolk, tjukke og tynne. Østlendinger og en tysker. Musikere og de som aldri har sunget før. Personer som er sjuke, og som opplever at felleskapet er medisin. Gjengen i Raumarevyen gir oss alle et etterlengtet inntrykk av å holde sammen og dra lasset i lag til tross for ulikheter og varierende ståsted.

Slik sett har Raumarevyen, med sine fem årlige forestillinger, også blitt til politisk aktør. En aktør som samler når debatten går om skolenedleggelser, sentralisering og at pengene bare brukes i sentrum. En aktør som setter politikken på dagsorden, men gjør det med glimt i øyet, ironi og sarkasme og gjør tunge spørsmål mindre farlige. Revyen hjelper oss til å kunne le av det meste og til å se at å le ikke er farlig.

Vi skal ta med oss denne lærdommen videre når Raumasangen har stilnet for siste gang for i år og ikke høres igjen før i 2019. Ta den med til arbeidsplasser, til familier og til vårt dagligliv og måten vi omgås og snakker med og om hverandre på.

Et samlingspunkt, noe felles vi kan like, trenger vi mer enn noen gang i Rauma. Vi må finne tilbake til fellesskapet og stoltheten vi hadde mer av for noen år siden og som fikk oss til å heve blikket og slå oss på brystet.

Kanskje virker det litt pretensiøst og for mye forlangt å tillegge Raumarevyen å være inspirator og ledesnor i dette holdningsarbeidet. Men revyen viser oss i alle fall gode eksempler ved å være raumafamilien i miniatyr.