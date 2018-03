Feilene svekker Raumas omdømme

Leder

Tre ganger på tre måneder har helse- og omsorgstjenesten i kommunen blitt kritisert for ikke å gi ansatte eller brukere den hjelp og sørvis de skal. Og alle tre gangene har kommunens ledelse måttet gå ut og beklage.

I desember intervjuet Åndalsnes Avis seks ansatte ved Rauma sjukeheim som mangler arbeidskontrakter og ikke hadde fått det, til tross for gjentatte purringer over lang tid. De hadde ventet åtte måneder eller lenger på svar fra ledelsen. Assisterende rådmann Perry Ulvestad la seg skinnflat: – Slik skal det ikke være. Dette er dårlig reklame for Rauma kommune, sa Ulvestad.

I januar fortalte Åndalsnes Avis historien om Rauma kommune-ansatte Linda Øverjordet, som ikke fikk ammefri med lønn, slik hun hadde krav på. Helse- og sosialsjefen beklaget igjen: – Vi vil rette opp med en gang, sa hun.

Det siste tilfellet kan vi lese om i dagens Åndalsnes Avis. Parkinsonrammete Per Rødhammer opplevde at han ikke fikk ledsager til et planlagt sykehusbesøk, til tross for at helsetjenesten i Rauma kommune allerede to uker tidligere var varslet om det. Det glapp rett og slett for kommunen og helse- og omsorgssjef Greta Irene Hanset kommer med en uforbeholden beklagelse overfor Per Rødhammers sønn Joar.

En må nok akseptere at det skjer feil av og til i en stor organisasjon som Rauma kommune. Og det er slik det skal være at kommunens ledelse går ut og beklager og lover å rydde opp når er ser at det åpenbart er gjort feil.

Men det er all grunn til å spørre om hvorfor det glipper så ofte i helse- og omsorgstjenesten. Dette mener vi kommunens ledelse må ta tak i. I bunn og grunn handler dette om tillit mellom kommunen og innbyggerne. Innbyggere og ansatte må kunne forvente at Rauma kommune følger lover og regler slik at den kan gi et forsvarlig og lovmessig tilbud. Når en blir i tvil om den evner det, er situasjonen høgst alvorlig.