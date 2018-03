Nei, Ole Gunnar!

Leder

Det kan kanskje virke litt rart å være kritisk to dager etter at MFK har smelt til med 5–0 i serieåpningen mot Sandefjord. Men det er ikke resultatet i serieåpningen vi stiller oss kritiske til ved inngangen til sesongen. Vi er betenkt over at vårt lokale fotballflaggskip lar en spiller som Leo Skiri Østigård forlate klubben for å spille for Viking i vårsesongen.

Og det er en kort samtale med en lokal fotballpatriot som setter oss på sporet. Han bestemte seg rett og slett for å la være å reise til Molde på kamp da nyheten om utlånsavtalen hadde blitt kjent.

Kjell Inge Røkke initierte for mange år siden prosjektet Tilhørighet. Lokale lag og foreninger tjener penger på tilhørigheten til Molde Fotballklubb og dette er viktige penger for små foreningers daglige drift. Det er derfor viktig at folk i regionen kjenner på denne tilhørigheten og møter opp på kamp på Aker Stadion med jevne mellomrom.

Molde Fotballklubb må sørge for at «tilhørighet» ikke bare blir et slagord uten innhold. Det er en svært viktig del av klubbens strategi som må gå parallelt med den sportslige satsingen. Det er derfor svært lite heldig når en av svært få lokale og spillere lånes ut slik det nå blir gjort med Leo Skiri Østigård. Ole Gunnar Solskjærs stadige bruk av store ord om den unge spilleren fra Åndalsnes, mister både tyngde og troverdighet når spillere fra Bærum, Nigeria eller Sverige til stadighet prioriteres når det sportslige alvoret er i gang. Å bruke spillere fra hele verden, fungerer sikkert i Manchester, men vi er i tvil om det er bærekraftig i en klubb fra en liten by i Norge.

Å satse på Leo Skiri Østigård akkurat nå når han framstår, og blir omtalt som, en framtidig kaptein i klubben, ville ha vært en tydelig prioritering av tilhørighet. Vi tror det er akkurat slike valg som både ville ha sikret klubben lokale sponsorinntekter og klubbens identitet og tilhørighet i regionen.

Ja, Molde skal utfordre Rosenborg om gullet i årets serie. Vi vet det og skjønner at det også betyr knallharde sportslige prioriteringer. Men at en spiller som spiller fast på juniorlandslaget og som beskrives som en kommende stjerne, ikke vurderes god nok i Molde, tror vi er et feilvalg. At det er et nåløye for lokale spillere å spille seg inn på distriktets eliteserielag, er forståelig. Men her var det mer enn en gylden mulighet til å bevise at det faktisk er mulig. For Molde kan det selvfølgelig bli sett på som en investering å la Leo utvikle seg i Viking for så å komme sterkt tilbake, Det er også mulig at Leo Skiri Østigård akkurat nå er mest fornøyd med at det ble slik. Men det er også en risiko for at han aldri kommer tilbake til Molde. Det er trolig regionens publikum lite fornøyd med.