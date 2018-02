En helt enorm dugnadsinnsats

Leder

Vi lar oss imponere over den enestående dugnadsinnsatsen som legges ned for å holde Rauma Skisenter i Skorgedalen i drift. Nærmere 15 frivillige bruker kvelder og helger gjennom vinteren til blant annet å tråkke løyper, vedlikeholde heis og drive forskriftsmessig vakthold for at du og jeg skal ha et skianlegg i Rauma.

Lørdag var Åndalsnes Avis innom Skorgedalen, og vi ble særlig imponert over å høre om den ulønna innsatsen som Bjørn Kjetil «BK» Krohn og Steffen Nybø legger ned. Det er ikke uvanlig at de sitter 25 timer i tråkkemaskinen i løpet av ei helg. Nybø har til og med brukt tre uker av ferien hver av de to siste somrene for å utbedre bakken. Da har han sittet i en gravemaskin og sørget for å flikke på løypetraseen i Rauma skisenter. Hvorfor? For at folk skal ha et tilbud i Rauma, sier han sjøl.

For Rauma kommune er det viktig å ha et alpinanlegg – det er et gode og et pre for innbyggerne. Man slipper å reise langt for å kjøre alpint. Rauma Skisenter har etter manges mening en perfekt størrelse for folk med små barn. Bakken er passe bratt og det er veldig oversiktlig – sjøl om en kjører utenfor den preparerte løypa.

Dugnadsgjengen fortjener også en takk for at de lager langrennsløyper både over Strandafjellet, til Holmemdalen og til Fuglehaugen. Og bare så det er sagt: Det er ingen selvfølge at de gjør det. Dette er ekstraservice.

Skal skianlegget holdes åpent, og løypetilbudet kunne opprettholdes, er en prisgitt at det kommer nok snø. Og de siste sesongene, årets sesong er et unntak, har det kommet så lite snø, at antall driftsdager har vært for få for en lønnsom drift. Regnskapene de siste åra forteller også om små marginer hvor det ikke er mulig å lønne folk som drifter anlegget. Det er tydelig at det hadde ikke vært noe Rauma Skisenter uten den frivillige innsatsen som legges ned.

Også for Skorgedalen som hytteområde er skisenteret utrolig verdifullt. Vi våger påstanden at det ikke hadde blitt lagt strøm til hyttefeltet uten at alpinanlegget hadde hatt behov for kraft.

Når Rauma Skisenter AS nå går med overskudd, er det mulig å tenke på videreutvikling. Vi gleder oss med gjengen i Skorgedalen som nå kan hente fram planene om ei ny kvilebu. Det gjør det enda bedre å være gjest i skisenteret.