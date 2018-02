Må ta ut enda mer hjort i Rauma

Vi kan i alle fall ikke ha så mye hjort som det åpenbart fortsatt er – sjøl etter at jakta er over.

Viltnemnda i Rauma tok et solid grep foran fjorårets jaktsesong da de tildelte 816 dyr for felling i de 24 valdene i kommunen. Dessuten har de oppfordret jegerne til å ta ut hunndyr og ungdyr – dette for å bremse etterveksten. Men vi er redd at den gode avskytingen og en økning på 20 prosent fra året før til vald som har bestandsplan likevel ikke er nok for å holde bestanden nede. Fortsatt er det svært mye hjortedyr i Rauma.

Resultatet av fjorårets jakt er gode. Fellingsprosenten endte på 80,1 som er den høgeste avskytinga i perioden kommunen har statistikk, fra 2005 og fram til i dag. En i forkant betydelig oppmerksomhet om beiteproblematikken som en så stor hjortebestand fører med seg, kan ha gjort sitt til at valdene tok ut mer dyr enn de har gjort før om åra. Men en svært stor bestand har nok også bidratt til de gode tallene.

Det er tross gode fellingstall samlet sett, fortsatt grunn til å påpeke at ti vald ikke klarte å nå snittet på 80,1 prosent.

En stor hjortestamme er ingen tjent med. Så mange dyr som vi har hatt i Rauma, gjør store skader på dyrka mark og på skog. Det kan ikke være slik at bøndene også skal fôre viltet, og få jordene ødelagt av de store mengdene hjort. Dessuten medfører det en betydelig trafikkfare. Vi har denne vinteren hatt uvanlig mange påkjørsler på Holmestranda, og det meldes ofte til politiet om påkjørsler i Rauma.

På seinsommeren i fjor kunne bønder på Nordsida vise Åndalsnes Avis skadene som store flokker med dyr hadde gjort på dyrkamarka på Nysetra: – Det er her på Nysetra det er verst for meg. Vi hadde beiteskader på førsteslåtten – da fikk vi 70 rundballer. På andreslåtten ble det bare 30 rundballer av 60 mål jord. Og av de 40 målene vi sådde i vår, får vi ikke avling – det er ikke noe vits å slå, alt er nedbeitet. Jeg tror vi har brukt 50-60.000 kroner i penger og i jobb, sa bonde Endre Stener til Åndalsnes Avis da han beskrev problemene.

Det skal telles hjort i april, og vi er spent på resultatet. Med det antallet dyr vi ser enkelte steder langs vegene i Rauma, faktisk store flokker, så kan det hende det må legges nye planer for å få ned bestanden enda mer. Vi kan i alle fall ikke ha så mye hjort som det åpenbart fortsatt er – sjøl etter at jakta er over.