Uheldig tidspunkt å miste fire ledere

Leder

Rauma kommune har havnet i en meget krevende situasjon etter at tre av fire mellomledere i heimetjenesten har sagt opp. Når i tillegg også helse- og omsorgssjefen har meldt at hun gir seg, har kommunen det nå både travelt og utfordrende med å skaffe nye ledere.

Allerede har kommunen lyst ut jobben etter helse- og omsorgssjef Greta Irene Hanset, som har hatt en nøkkelrolle i den store omstillingsprosessen som Rauma kommune er midt oppi. Hun sa i januar opp jobben og skal tilbake til stillinga hos Fylkesmannen, som hun til og med 30. juni har permisjon fra. Hanset innehar i høgeste grad en nøkkelstilling i administrasjonen i kommunen. Vedkommende som skal ta over etter henne får en helt sentral og svært viktig rolle i å fylle alle trinn i omsorgstrappa med relevant innhold og derigjennom i å nå målet om at flere skal bo heime lenger.

At tre av helse- og omsorgssjefens mellomledere i heimetjenesten også har sagt opp, er lite heldig. Kommunen er midt inni en omstillingsprosess der heimetjenesten har en nøkkelrolle, og når utviklingsarbeidet nå får en pause, kan det få store konsekvenser. En av konsekvensene er det økonomiske: Meningen er at omleggingen til mer heimebasert omsorg skal spare kommunen for fire millioner kroner hvert eneste år. Her er kommunen nødt til å lykkes for å få regnestykkene til å gå i hop.

Men minst like alvorlig er det dersom hele omstillingsprosessen bremser opp i hele- eller deler av helse- og omsorgssektoren. Innflyttingen til- og åpningen av det nye Rauma helsehus 20. mars vil være en vitamininnsprøytning for de ansatte, og mister man den mentale drahjelpen som åpningen gir, er det lite heldig. Vi håper derfor at pausen i utviklingsarbeidet blir så kort som mulig.

Omstillingsarbeidet har så vidt begynt i Rauma, og innflyttingen og åpningen av Rauma helsehus er bare et steg på vegen. Det store arbeidet gjenstår, og til den jobben kreves dyktige ledere. Vi håper de riktige personene ser motivasjon i å bygge kvalitetstjenester for innbyggerne, i og rundt Norges mest moderne helsehus.